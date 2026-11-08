VIDEO: Lluvias registradas en La Guaira causaron estragos y anegaron carpas de los damnificados por los terremotos

Las familias del estado La Guaira que resultaron damnificadas por los terremotos del 24 de junio y que aún viven en carpas quedaron afectadas nuevamente por las lluvias y vientos huracanados registrados en las últimas horas.

El diario La Verdad de Vargas informó que la mayoría de las carpas quedaron anegadas o destruidas por la acción del mal tiempo.

Videos difundidos por redes sociales muestran imágenes de las fuertes precipitaciones y ráfagas de viento huracanado que provocaron el colapso total de los campamentos improvisados.

Los sectores más afectados fueron el Bloque 2 de La Páez. En el estacionamiento de esta comunidad en el oeste del estado, los vientos levantaron y volaron por los aires múltiples carpas.

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Mientras que el resto quedó completamente inundado. Las familias perdieron enseres y exigen con urgencia una solución habitacional definitiva, sin burocracia. «Necesitamos una solución habitacional ya, basta de tantos trámites engorrosos y burocráticos para adquirir una vivienda».

En la misma situación se encuentran las familias ubicadas en el Campo de Golf de Caribe, en Naiguatá.

Además de la pérdida o deterioro de sus pertenencias, los damnificados denunciaron el peligro que corren niños y adultos mayores debido la presencia de babas alrededor de las carpas.

Según el reporte del medio, los afectados exigen la intervención inmediata de las autoridades para que los reubiquen en un lugar seguro. Esto, ante el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) sobre la continuidad de las precipitaciones con actividad eléctrica.