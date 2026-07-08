Estos son los sobrevivientes de los terremotos en La Guaira identificados en lista del diario La Verdad de Vargas

El diario La Verdad de Vargas publicó una lista con nombres de un total de 1.277 sobrevivientes de los terremotos que sacudieron al estado La Guaira el pasado miércoles, 24 de junio.

Cada uno de los sobrevivientes a los terremotos están identificados por sitio de rescate —entre ellos el Estadio de Béisbol Playa Grande, el Campo Golf Caraballeda y el Periférico Pariata, entre otros sectores— y por la fecha en la que fueron localizados.

El listado se conoce mientras el balance oficial de fallecidos continúa en ascenso, casi dos semanas después de la tragedia.

En ese contexto, el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, advirtió este martes, 7 de julio, que la cifra oficial de muertos seguirá aumentando en los próximos días.

«El gobierno da a conocer cifras de muertos diariamente y creo que vamos a continuar viendo estas cifras elevarse con el tiempo, desafortunadamente dada la escala de esta tragedia», señaló el funcionario durante una rueda de prensa virtual este mismo martes, en la que confirmó que Washington apoya a Venezuela con 10 contenedores refrigerados para el almacenamiento y transporte de cadáveres.

BALANCE DE FALLECIDOS POR TERREMOTOS

En paralelo, las autoridades nacionales actualizaron este martes el balance oficial del doble terremoto. Según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, la cifra de fallecidos llegó a 3.685, es decir 150 más que el reporte del lunes.

El número de rescatados se ubica en 6.462, los heridos se mantienen en 16.740 y los pacientes atendidos ascendieron a 25.970, sin que las autoridades hayan ofrecido un desglose sobre la gravedad de las lesiones.

Rodríguez ratificó además que 856 edificaciones resultaron afectadas por los sismos, de las cuales 190 colapsaron, la mayoría en el estado La Guaira, el más golpeado por el desastre.

En cuanto a la respuesta humanitaria, precisó que se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos y permanecen desplegados 29.567 efectivos, a los que se suman 28.362 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales que continúan operando en las zonas más afectadas del país.