VIDEO: Las advertencias de José Guerra sobre la dolarización y una eventual privatización de Pdvsa

El exdiputado y economista José Guerra advirtió que privatizar Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sería un «grave error» por el hecho de que contempla ciertas implicaciones reflejadas en la Constitución, a la vez que alertó que dolarizar al país conllevaría a un «decrecimiento».

Durante una entrevista a Venevisión, Guerra precisó que privatizar la industria petrolera llevaría a un «conflicto innecesario».

«Eso sería un grave error. No hace falta, además tiene sus implicaciones. Por ejemplo, habría que hacer una reforma constitucional porque en la Constitución se establece que debe haber una empresa petrolera estatal», dijo. «No ganas nada con privatizar Pdvsa, te metes en un conflicto innecesario», alertó.

«Ahora una compañía redimensionada, una compañía acotada en sus funciones. Cero politiquería y el PDVSA roja rojita de una casa de empleo».

El exparlamentario respaldó que el país tenga una compañía petrolera redimensionada, acotada en sus funciones. Planteó que en ella debe haber «cero politiquería» y que no sea una Pdvsa «roja rojita de una casa de empleo».

¿Se debe privatizar a PDVSA? "Bueno Margarita entro aquí en aguas profundas privatizar a PDVSA, eso sería un grave error, no hace falta, además tiene sus implicaciones, por ejemplo había que hacer una reforma constitucional porque en la Constitución se establece que habrá una… pic.twitter.com/MpPUX0byQt — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 31, 2026

DOLARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA E INFLACIÓN

Guerra también se opuso a la dolarización formal de la economía venezolana debido a que propiciaría un decrecimiento.

«No estoy de acuerdo, porque la dolarización te resuelve un problema, la inflación; pero te crea otro que es el decrecimiento, la falta de política monetaria. La dolarización es que tú abdicas de tener una moneda y adoptas un dólar, y entonces la política monetaria queda en manos de la Reserva Federal», analizó.

En sus palabras, su propuesta de lo que debió ocurrir es sustituir al bolívar por una moneda nacional, aunque suena «algo difícil».

¿Estás de acuerdo en dolarizar la economía? No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque la dolarizacion te resuelve un problema la inflación pero te crea otro que es el decrecimiento, la falta de política monetaria. La dolarizacion es que tú abdicas de tener una moneda… pic.twitter.com/f0Yml4tUFA — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 31, 2026

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Con respecto a la inflación, indicó que se debe definir «una clara política monetaria para cerrar la brecha, es decir, establecer el tipo de cambio por un equipo económico que agarre el toro por los cachos y ponga freno a la devaluación».

Añadió que mientras esto no ocurra, «vamos a seguir con este espectáculo y viendo todos los días el dólar subiendo y, en consecuencia, los precios aumentando».

«Como resultado de todo ello, los salarios de los trabajadores cayendo. Hay que parar esa máquina de devaluación, inflación para que el pueblo venezolano, sobre todo los trabajadores, puedan tener un mejor ingreso», concluyó.