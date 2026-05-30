Alcalde de Baruta dijo cuándo podría restablecerse la vialidad tras la rotura de tubería matriz en El Cafetal

El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, se pronunció la tarde de este sábado, luego de la rotura de una tubería en El Cafetal. La avería provocó la interrupción del servicio de agua y la circulación por varios lugares de la jurisdicción.

Desde el bulevar Raúl Leoni, en El Cafetal, mediante un video difundido por sus redes sociales, el alcalde describió los daños que provocó la avería. Entre ellos destacó el de un muro que fue derribado por la fuerza del agua.

También dijo que tal fue la cantidad de agua que salió, que arrastró desechos y sedimentos que luego fueron recolectados por personal de la alcaldía.

González informó que mientras Hidroven repara la tubería, trabajadores de la alcaldía están limpiando las calles afectadas por los escombros.

Indicó que la tubería ya estaba siendo soldada, por lo que esperan restituir la vialidad, “lo más pronto posible, por el bulevar de El Cafetal”, en cuanto Hidroven termine con las reparaciones.

Igualmente, el alcalde relató que la fuerza del agua “fue impresionante”, al punto que la tanquilla “se levantó y reventó la vía”.

Sin embargo, resaltó que a las 4.30 de la tarde, “más de 50% de los trabajos de reparación estaban adelantados. Por ello cree que para la madrugada de este domingo debería comenzar la saturación de la tubería para restituir el servicio de agua en el sector.