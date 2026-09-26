VIDEO: Larenses trancaron las vías para protestar por los apagones e hicieron un pedido a Trump

Los constantes apagones que afectan al estado Lara tienen cansados a sus habitantes y este sábado 26 de septiembre, volvieron a salir a las calles a protestar por los apagones que afectan diariamente por varias horas a la entidad.

Mediante las redes sociales se difundieron videos donde se puede apreciar a cientos de caroreños que trancaron las vías exigiendo el fin del racionamiento eléctrico.

Los manifestantes gritaban consignas y también pidieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le dé prioridad a la situación del pueblo venezolano, antes que a sus intereses por el petróleo.

La concentración se desarrolló en el sector La Fuente, un punto clave que conecta a Lara con el estado Zulia, otra entidad que también registra cortes de energía prolongados.

Además, los afectados aprovecharon para protestar por las deficiencias en el sistema de distribución de agua potable.

«Aquí nadie está tirando piedra, aquí nadie está quemando caucho, aquí nadie está faltándole el respeto a nadie», declaró Ángel Pérez, uno de los asistentes a la manifestación.

Denunció que en las últimas horas los apagones se producen durante más horas o varias veces al día. «Se incrementó. En la mañana un corte de luz de 6 horas, en la tarde otro corte de luz de 6 horas. Pero no basta con eso, se incrementó de manera muy progresiva en la madrugada. Entonces, en la madrugada es otro corte que pasa hacia el otro día», explicó, en declaraciones reseñadas por El Nacional.

En consecuencia, Pérez envió un mensaje al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio. Les dijo que «se terminen de dar cuenta» de que Venezuela «ya no aguanta absolutamente más este desespero».