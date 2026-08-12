Las seis fallas que presenta el sistema eléctrico en el país: ¿Cuáles son las soluciones para terminar con los apagones?

El ingeniero Roberto Vernet señaló las fallas que presenta el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que han provocado una crisis en el país generando apagones, bajones y cortes programados.

Durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, indicó que la primera falla «es la excesiva dependencia de la generación hidroeléctrica del sur del país».

«Venezuela necesita el Guri, pero no puede descansar casi exclusivamente sobre él, cuando disminuyen los aportes de agua o se presenta una falla en el sistema de transmisión, una gran parte del país queda expuesta», comentó.

Además, indicó que la segunda es la indisponibilidad de buena parte del parque termoeléctrico. «Existen miles de megavatios instalados que no están disponibles de manera confiable por falta de mantenimiento, repuestos, combustible, gas, personal especializado o por trabajos que quedaron inconclusos», dijo.

Mientras, la tercera falla se encuentra en la transmisión. «La energía producida en Guayana debe recorrer centenares de kilómetros hasta los principales centros de consumo, las líneas de alta tensión, las subestaciones, los autotransformadores, los sistemas de protección y los equipos de compensación reactiva necesitan una revisión integral», agregó.

La cuarta está en las redes de distribución. «Hay transformadores sobrecargados, circuitos sin mantenimiento, conductores deteriorados, fallas de vegetación, conexiones irregulares y enormes pérdidas técnicas y no técnicas», comentó.

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Vernet señaló que en quinto lugar es «la alta dependencia de la producción petrolera del SEN ya que no están generando su electricidad como debiera ser de manera independiente y cualquier incremento de producción petrolera tendería a tomar energía del SEN que se traduciría en más fallas y apagones como vemos ahora».

Y la sexta causa es que existe una falla institucional. «Durante años desaparecieron la planificación, las estadísticas públicas, la autonomía técnica, la rendición de cuentas y la inversión sistemática. El SEN no puede manejarse con decisiones políticas improvisadas. Necesita ingeniería, planificación, mantenimiento y disciplina operacional».

En ese orden de ideas, afirmó que para estabilizarlo se requiere «recuperar la reserva de generación, modernizar los sistemas de control y telemetría, reforzar las redes de transmisión, descentralizar parte de la generación y reconstruir una estructura profesional dentro del sector eléctrico».

LA RECUPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

El experto sostuvo que la solución debe combinar recuperación, diversificación y nueva inversión.

La primera prioridad es recuperar los megavatios existentes que puedan volver a operar de manera confiable. Generalmente es más rápido y económico rehabilitar una buena unidad que construir una planta completamente nueva, pero deben recuperarse megavatios efectivos, no simplemente anunciar capacidad nominal que después no está disponible.

La segunda prioridad es fortalecer la generación termoeléctrica cerca de los grandes centros de consumo, Venezuela posee importantes reservas de gas y puede desarrollar plantas de ciclo combinado modernas, eficientes y menos contaminantes, esto permitiría reducir la presión sobre el Guri y disminuir la vulnerabilidad de transportar casi toda la energía desde Guayana.

La tercera es impulsar generación solar distribuida, sistemas fotovoltaicos, pequeñas centrales hidroeléctricas y almacenamiento con baterías, estas tecnologías pueden abastecer hospitales, sistemas de bombeo de agua, escuelas, telecomunicaciones, instalaciones públicas y comunidades, liberando capacidad del sistema central.

Destacó que la energía solar no sustituye por sí sola a la generación firme, «pero acompañada por baterías, plantas térmicas eficientes y una red modernizada puede formar parte importante de la solución».

«También se necesita abrir el sector a la inversión privada mediante reglas claras, licitaciones transparentes, contratos de largo plazo y un regulador independiente, el Estado debe garantizar el servicio y supervisar su calidad, pero no tiene por qué ser el único propietario, operador, constructor y fiscalizador del sistema», consideró.

En cuanto a la inversión necesaria para recuperar el SEN, Vernet expresó que «habría que tener primero un diagnóstico profundo de la situación con datos reales a los que no tenemos acceso en algunos casos y con base a eso realizar los cálculos basados en proyectos».