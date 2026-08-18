VIDEO: La solicitud ‘urgente’ que hizo Consecomercio en medio de los racionamientos eléctricos en el país

Una de las grandes cargas como consecuencias de los racionamientos para el sector comercial del país es el cobro por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de las horas sin servicio, así lo señaló el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez.

En este sentido, pidió durante una entrevista con el Circuito Éxitos a la empresa estatal ajustar las facturas y hacer público el cronograma de cortes para que los comerciantes puedan trabajar en función al mismo.

Rodríguez reiteró que, aunque el gremio comprende que no es posible garantizar un servicio eléctrico continuo, sí es necesario contar con información previa sobre los horarios de los cortes.

«Entendemos que no va a haber forma de tener un servicio continuo, pero solicitamos se publiquen estos cronogramas de corte y además de eso que se considere en los recibos de pago», instó.

El dirigente detalló que las interrupciones alcanzan entre cinco y siete horas diarias en algunos municipios, lo que representa una carga difícil de sobrellevar sin previsión.

«Saber a qué hora no vas a tener el servicio te da una predicción importante para poder abastecerte, dar mantenimiento a tu equipo y prestar un mejor servicio, porque no va a haber forma de tener un servicio continuo, lo entendemos. Por eso estamos solicitando responsablemente que se publiquen los cronogramas de corte», recalcó.

El representante gremial también pidió que las horas sin electricidad no sean facturadas como si el servicio se hubiese prestado en su totalidad: «Y además, que se consideren en los recibos que se van a cobrar: si el servicio no se recibe esas seis o siete horas diarias, por favor no lo relacionen con un servicio prestado cuando no se recibió esa carga eléctrica», enfatizó.

¿A QUIÉN RECLAMAR POR LA FACTURACIÓN?

Consultado sobre ante quién puede reclamarse por el servicio no prestado, el presidente de Consecomercio señaló al Ministerio de Energía Eléctrica como el ente responsable. «Sí, por poner un ejemplo: la responsabilidad primaria, como órgano rector, es del Ministerio de Electricidad, por supuesto. Y eso se puede llevar caso por caso y reclamar: ‘Mire, en esta factura me cobraron tantos días y recibí la mitad del servicio’, por ejemplo, o tres cuartos», explicó.

«Claro, porque es un planteamiento justo: si usted recibe el servicio las 24 horas, tiene que pagar la totalidad de ese valor (…) Es un costo que tenemos que pagar para que los servicios funcionen, estamos absolutamente conscientes. Pero si no recibo ese servicio, ¿por qué me van a cobrar sobre una carga que ni siquiera me entregan? Mucho menos, por las limitaciones que tiene el sistema y sus fuentes de generación. Entonces, eso tiene que reconocerse», sentenció.

AVANCES

Asimismo Rodríguez reconoció algunos avances para superar la situación, señaló que la recuperación de las termoeléctricas es clave para 11 o 13 empresas del sector privado que prestaban servicio de generación, distribución y comercialización de energía.

Además, afirmó que el tema eléctrico tiene tanto peso como otras cargas que enfrentan los comercios: «El tema eléctrico es tan importante como la carga fiscal, como los créditos y los trámites», subrayó.