VIDEO: La relación que hizo Delcy Rodríguez entre el crecimiento económico y los apagones

Durante una jornada de inspección de obras en Petare, municipio Sucre, este sábado 26 de septiembre, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez dijo que una de las causas de la mayor demanda de energía es el crecimiento de la economía.

“Hay un crecimiento económico que es innegable y, como yo lo he dicho, es presión sobre el tema eléctrico, como presionan las altas temperaturas, el calor aquí se siente muy fuerte en Caracas… imaginemos otras zonas del interior del país”, indicó.

También informó que el país registra un aumento de 4,19% en la actividad agropecuaria, en comparación con el año 2025.

Resaltó que ese incremento se traduce en una mejora en el abastecimiento de alimentos de producción nacional. “Hay crecimiento en los vegetales y la proteína y en la pesca. Y ese crecimiento debe traducirse en beneficios para el pueblo de Venezuela”, destacó.

Como se trataba de la visita a una planta potabilizadora de agua, en la Comuna El Gran San Blas, en Petare, Rodríguez aprovechó para inspeccionar los mercados a cielo abierto en la localidad.

“Llevan los alimentos, cereales, vegetales, proteína animal, proteína del mar a precios muy accesibles para nuestro pueblo”, señaló.

Por otro lado, también se refirió a su intervención en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En este sentido, dijo que llevó “la voz del pueblo venezolano”.

Explicó que su mensaje ante la comunidad internacional fue claro: “que se entienda que Venezuela es un pueblo de paz, que Venezuela quiere paz, quiere tranquilidad, tiene desarrollo y quiere garantizar el futuro para nuestros niños y para nuestras niñas”.