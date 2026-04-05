VIDEO: La propuesta del cardenal Baltazar Porras para ir a una transición con condiciones

El cardenal Baltazar Porras propuso este domingo ir a una transición mientras se van dando las condiciones, es decir, que ambos aspectos avancen a la par, al considerar que no debe ser «primero una cosa y luego la otra».

En el programa Abriendo Puertas de Venevisión, el líder religioso precisó que no basta solamente con decir «mejores condiciones económicas».

«No es que una cosa primero y otra después. Hay que ir a la par. No basta simplemente con decir ‘mejores condiciones económicas’. Bueno, mejores condiciones económicas, (pero) ¿con qué base jurídica? ¿Con qué respeto del otro? ¿Quién es quien puede invertir o no?», cuestionó.

En ese sentido, Baltazar Porras señaló que, para poder ir a un proceso eleccionario, lo primero es que los ciudadanos «puedan decidir por sí mismos qué partido es, y no lo que señale el poder. Hay toda una serie de pasos que tienen que darse».

Posteriormente, citó una metáfora del papa Francisco que ajustó al momento actual que vive el país. «Me gusta mucho repetir una frase del papa Francisco. Él decía insistentemente: ‘Con cara de velorio y con cara de cementerio, estamos derrotados'».

#Venezuela | El cardenal Baltazar Porras propuso este domingo ir a una transición mientras se van dando las condiciones, es decir, que ambos aspectos avancen a la par, al considerar que no debe ser «primero una cosa y luego la otra». 📹 @venevision https://t.co/JpbtehzHVO pic.twitter.com/4vviCchxrG — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 5, 2026

PORRAS: «ES MOMENTO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN»

En otro aspecto, se le preguntó al cardenal si es el momento para que haya libertad de expresión en Venezuela, respondiendo positivamente. «Claro que sí y hago alusión al nombre del programa Abriendo Puertas, porque cuando las puertas se cierran, es para dejarlo a uno dentro de un corralito», dijo.

Según Baltazar Porras, en la medida que «se abran puertas y haya normas claras, eso es lo que hace la necesidad tanto de libertad de expresión y la libertad de información, ¿para qué? Para que uno pueda hacer su propio análisis y su propio discernimiento de lo que uno puede hacer».

Con respecto al próximo nombramiento del fiscal y el defensor, vaticinó que será un termómetro real «de qué es lo que se quiere y a dónde ir. ¿Por qué? Porque la base que mide un poco el respeto a las leyes, el esquema jurídico que pueda estar en un país depende de ellos y hay una convicción, una percepción del venezolano con respecto a toda autoridad que mientras más lejos, mejor», concluyó.