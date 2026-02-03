VIDEO: La desgarradora historia de Ramón Centeno y su madre: «Fueron cuatro años en los que cambiamos»

El periodista Ramón Centeno, que pasó más de cuatro años como preso político, relató su historia y la de su madre, Omaira Navas, quien falleció unos pocos días después de la excarcelación de su hijo.

Centeno protagonizó una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta. Desde un principio, el comunicador recordó que durante su reclusión el apoyo de su madre fue crucial y en los momentos más críticos pensaba en su voz.

«Cuando ya no está conmigo en lo físico, se me hace más presente, porque valió la pena cuatro años de resistencia. En algún momento pensé en entregarme a este sistema, pero ella me dijo: no, tú eres inocente. Sigue, eres inocente», agregó Centeno.

El periodista aseguró que su madre le brindó esperanza en esas circunstancias. «Me siento fortalecido en lo espiritual porque fue esa maestra que me dio las herramientas necesarias para poder salir vivo de la cárcel», acotó.

CENTENO: «FUIMOS UN BINOMIO»

Aunque él fue el que estuvo encarcelado por más de cuatro años, señaló que, junto a su madre, «fueron un binomio» en esa coyuntura. En tal sentido, Centeno indicó que ambos cambiaron en ese periodo de prisión.

«Ese binomio hermoso de madre e hija. En esos primeros días de libertad con ella me tocó reaprender. Entré a ese sitio con una madre y cuando salí era otra. Fueron cuatro años que nos cambió a ambos», acotó.

Tras salir de la cárcel, Centeno aseguró que su madre quería seguir alertando de la situación de los presos políticos. «Me decía que iba a luchar por mi y mis compañeros que todavía quedan en las cárceles», añadió.

Centeno manifestó su seguridad de que los demás presos políticos serán excarcelados y se podrán reencontrar con sus madres. «Recuerden a una mujer que también exigió por la libertad de su hijo inocente y lo logró el 14 de enero», concluyó.