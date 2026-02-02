Venezuela

Fue liberado el escritor argentino Gustavo Rivara, quien estuvo detenido en el país desde enero de 2025

El canciller argentino Pablo Quirno, confirmó la tarde de este lunes 2 de febrero la excarcelación de Gustavo Rivara, ciudadano argentino que se mantenía detenido en Venezuela.

A través de su cuenta en X, indicó: «La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado».

Además indicó que las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación.

«En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente», agregó Quirno.

El funcionario aseveró en este sentido que la Cancillería argentina sigue atentamente su situación. Así como la de todos los ciudadanos ‘ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo’.

«El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad.

FORO PENAL REGISTRA 687 EXCARCELADOS 

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, se refirió al ciudadano argentino que fue excarcelado en Venezuela en medio del proceso de liberaciones anunciado el pasado 8 de enero.

En X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que se trata de Gustavo Gabriel Rivara, detenido «arbitrariamente» desde el 1 de enero de 2025 y cuya excarcelación, subrayó, fue confirmada por su hermana, Patricia Rivara.

Foro Penal informó que registra un total de 687 presos políticos en Venezuela, luego de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La ONG detalló que, del total de presos políticos, 600 son hombres y 87 son mujeres, según un conteo hasta este 2 de febrero. De este grupo, añadió, 59 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.

