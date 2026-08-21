VIDEO: Jorge Roig habló sobre los desafíos para un aumento del salario a la par de la canasta básica

Jorge Roig, integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó este jueves, 20 de agosto, que los tres millones de empleados públicos y los cinco millones de pensionados y jubilados representan el mayor freno para lograr un aumento salarial en el país.

«Eso desafía las leyes de la OIT, pero además de la Constitución porque te dice que el salario mínimo tiene que estar igual a la canasta básica que va por 700 $ dólares mientras que el sueldo mínimo va por 0.3 dólares por mes», apuntó el dirigente empresarial en una entrevista para el Circuito Éxitos.

Roig explicó con más detalle el origen de esa contradicción: «Le estamos incumpliendo a la Constitución. ¿Y quién es el culpable? El sistema. Una ley que, lamentablemente, se hizo en tiempos de bonanza, con Chávez, con el barril de petróleo en 100 dólares, pensando en un futuro, y hoy tenemos una ley que es el principal sistema y la paradoja grave de que queremos aumentar todos los salarios y no podemos por el sistema».

A su juicio, las circunstancias están listas para abrir un diálogo en el que se pueda debatir el mejor modelo para la remuneración de los ciudadanos, sin que ello implique una retroactividad de las prestaciones sociales.

«SÍ SE ESTÁ HABLANDO DEL SALARIO»

«Yo creo que el gobierno se ha dado cuenta de eso. Estoy seguro de que los trabajadores se están dando cuenta de eso, y, por supuesto, los empleadores también nos hemos dado cuenta de eso. Están las circunstancias listas para que nos sentemos en una mesa a discutir desapasionadamente cuál va a ser el mejor modelo de retribución salarial que tiene que tener este país. Ya se está hablando del tema, que es lo importante», aseguró.

«El doble terremoto interrumpió algunas conversaciones que había en ese sentido, pero lo mejor de todo es que ya no se niega», comentó Roig.

Y amplió: «Lo mejor de todo, más allá de que se esté hablando, que sí se está hablando, es que ya no se niega. Recuerdas que cuando tú decías que, en cuanto a las prestaciones sociales, era como mentarle la madre a todos, que le ibas a quitar los derechos adquiridos. Y la verdad es que los derechos adquiridos no han servido para nada, porque hoy te vas de una empresa y no tienes nada: te dan un cheque de cuatro lochas».

«CARÁCTER NO SALARIAL DE LOS BONOS»

Por último, el también integrante de la OIT sostuvo que el país atraviesa cambios que muchos ciudadanos aún no dimensionan.

«Yo creo que la gente no se ha dado cuenta de los cambios extraordinarios que están ocurriendo en pocos meses. ¿Quién hubiera pensado que se iba a sacar una Ley de Hidrocarburos? Una ley que, además, tiene sus aristas, porque realmente desafía muchos principios constitucionales, en los cuales, si no tenías un Parlamento convencido de hacerlo, hubiera sido muy complicado. Y por fin se reconoció el carácter no salarial de los bonos durante la última discusión tripartita que tuvimos, y se aprobó que fuera por ingresos, lo cual es un reconocimiento implícito por parte del gobierno de que el tema salarial no está funcionando, de que es el sistema el que está fracasando», reiteró el expresidente de Fedecámaras.

«Ese es el primer paso para avanzar hacia una nueva reforma de la ley laboral. Pero por si fuera poco, ¿quién me hubiera dicho a mí que se iban a reunir para sacar a los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? De verdad, estos son demasiados cambios en poco tiempo, y la gente no lo percibe, cree que vamos muy lentos. La verdad es que, lo que está ocurriendo, es un proceso de institucionalización que va a una velocidad que a mí me parece pasmosa, como espectador. Estoy viendo las cosas un poco desde arriba; ya no se trata de decir quién ganó y quién perdió, sino de ver cómo podemos apostar a que el país vaya mejor», sentenció.