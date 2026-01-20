Delcy Rodríguez dice que ingresaron $300 millones al país por venta de petróleo, en esto usarán los fondos

Venezuela

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este martes sobre el ingreso de 300 millones de dólares por la venta de petróleo, a la vez que brindó detalles sobre el destino de estos fondos.

Rodríguez visitó esta tarde una misión en la parroquia La Vega, en el municipio Libertador. Durante su alocución, confirmó que recibieron los fondos de la primera venta de petróleo concretada por Estados Unidos.

«Debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta de petróleo y, de los primeros 500 millones de dólares, han ingresado 300 millones», detalló Rodríguez, acompañada de varios miembros de su gabinete.

La mandataria precisó que los fondos serán destinados a «cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores». Así pues, Rodríguez aseguró que buscan «protegerlos de la inflación y del impacto negativo de los vaivenes del mercado cambiario».

FONDOS AL MERCADO CAMBIARIO

Aunque no brindó grandes detalles sobre los mecanismos, Delcy Rodríguez confirmó que destinarán los dólares a una intervención del mercado cambiario. Con el apoyo del Banco Central de Venezuela (BCV), buscarán estabilizar la economía.

«Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la banca nacional y el BCV, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y poder adquisitivo de nuestros trabajadores», dijo.

Fuentes estadounidenses dijeron a Semafor el pasado miércoles que la Administración de Donald Trump había concretado la primera operación de venta de petróleo venezolano, valuado en 500 millones de dólares.

Un funcionario precisó que esta operación de 500 millones de dólares forma parte de un acuerdo más amplio valorado en 2.000 millones. Trump y Rodríguez alcanzaron hace pocos días un acuerdo para comercializar 50 millones de barriles de crudo venezolano.

