VIDEO: Investigarán spa de conocido centro comercial de Caracas tras denuncia viral, grababan en secreto a sus clientes

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este domingo una investigación contra un spa de Caracas, después de que la denuncia de una mujer se hiciera viral, ya que alertaba que en el recinto grababan en secreto a sus clientes, en su mayoría féminas, con una cámara oculta.

En su cuenta de Instagram, la autoridad indicó que se designó a la Fiscalía 82 Nacional en materia para la defensa de la mujer. Esto, con el fin de que investigue y sancione los hechos denunciados por Karolayn Sánchez.

«A través de un video en redes sociales, manifestó que un spa ubicado en un reconocido centro comercial de la ciudad de Caracas, existen dispositivos de seguridad que graban a clientes que acuden a dicho local a realizarse servicios íntimos como depilación corporal», comentó Saab.

En ese sentido, el fiscal dijo que con eso, el spa expone la integridad física y moral «de las mujeres que acuden diariamente a realizarse dicho servicio».

¿QUÉ DICE EL VIDEO DE KAROLAYN SÁNCHEZ?

En el metraje, que corrió como pólvora en internet, Karolayn Sánchez afirmó que el spa está ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) de Caracas.

En su relato, durante el procedimiento que se le practicaba, notó la presencia de una cámara diminuta del tamaño de una moneda, aproximadamente. Estaba en la esquina de una cabina y apuntaba hacia la camilla.

Sánchez recordó que en el espacio se hacen procedimientos íntimos, como depilación en área de bikini, perianal y blanqueamiento. Esto conlleva a que las clientes se desnuden por completo.

«Eso es como tener una cámara en un baño. Graban a mujeres, incluso menores de edad, sin su consentimiento», dijo Sánchez en el metraje.

Cuando confrontó al personal del spa, una de las socias le afirmó que desconocía de la existencia de la diminuta cámara, argumentando que el local tenía solo un mes abierto. No obstante, otra socia, radicada fuera de Venezuela, indicó que la cámara se colocó «por seguridad para resguardar dinero», aunque insistió en que «no estaba grabando».

Sin embargo, en su denuncia, Sánchez dijo que al revisar el equipo DVR, se descubrieron grabaciones que datan de mayo. Entre ellas, figuraban videos de mujeres adultas y menores de edad en los procedimientos íntimos.

Sánchez narró que, a pesar de que el caso se encontraba en flagrancia, la presunta responsable quedó libertad bajo procedimiento ordinario. Esto generó indignación entre los internautas y la misma denunciante.