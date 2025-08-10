Venezuela

Anuncian despliegue para buscar y reinsertar jóvenes que estén fuera del sistema escolar

Valentín Romero
3 Min de Lectura
Salones vacíos se hicieron comunes durante los últimos años / Foto: Archivo

El Ministerio de Educación (ME) anunció este viernes que durante el actual mes de agosto realizarán un gran despliegue para reinsertar a niños y jóvenes que estén fuera del sistema escolar.

Tabla de Contenido
LEA TAMBIÉN: MADURO VOLVIÓ A EXTENDER EL DECRETO DE EMERGENCIA ECONÓMICA: «HA SIDO UN ÉXITO»

900 CENTROS EDUCATIVOS REHABILITADOS

PREOCUPANTE INFORME DE LA UCAB

El ente ministerial difundió la información por su cuenta en la red social Instagram, donde aseguró que la iniciativa busca garantizar el regreso a las aulas de estos estudiantes, en el siguiente año educativo que tiene pautado comenzar el próximo 15 de septiembre.

En la publicación el ME indicó que el despliegue se realizará entre el 11 y 16 de agosto, a través de equipos que estarán encargados de hacer un «diagnóstico comunitario». Se espera que entre el 18 y el 30 de agosto, se lleve a cabo la inscripción de estos jóvenes en las instituciones educativas públicas.

«Además, el plan de rehabilitación escolar sigue con fuerza, se estima que se intervendrán más de 300 escuelas y liceos en todo el país durante estas vacaciones para un regreso a clases con instalaciones óptimas y de calidad», añadió la cartera de Educación.

900 CENTROS EDUCATIVOS REHABILITADOS

En julio pasado, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, aseguró que en lo que va de año se han «Rehabilitado» 900 centros educativos en el país. En este sentido, instó a las comunidades a supervisar que las escuelas renovadas tengan el «mantenimiento adecuado».

Sin embargo, anunció que se mantendría operativo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante las vacaciones escolares que comenzaron el pasado 18 de julio, porque no quieren abandonar a la población escolar

PREOCUPANTE INFORME DE LA UCAB

En abril pasado, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) divulgó un informe en el que expuso que siete de cada diez bachilleres reprobaron una prueba matemática, aplicada en instituciones públicas y privadas de Caracas y seis regiones del país, lo que revela, según este centro de estudios superiores, una falta de competencias mínimas en estudiantes de secundaria.

La calificación promedio fue de 7,51 puntos sobre 20, un retroceso global «casi nulo» con respecto a la medición hecha el año pasado, cuando la puntuación en matemáticas fue de 7,53.

