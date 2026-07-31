VIDEO INDIGNANTE: Vandalizaron en Caracas el mural de Tsunami, el perro rescatista de víctimas de los terremotos

El mural que rinde homenaje a Tsunami, el perro rescatista que participó en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos del 24 de junio, amaneció vandalizado con pintura negra. El mismo se encuentra en el Paseo de la Nacionalidad, en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Un video grabado por el usuario Julio Martínez y compartido en redes sociales mostró por primera vez el estado del mural, cubierto parcialmente por manchones de pintura negra que borraron buena parte de la imagen del perro rescatista.

Ante al acto vandálico, vecinos y transeúntes se acercaron al lugar para constatar los daños y expresar su rechazo al hecho.

«Muy triste cómo una sociedad se descompone por pocos, y todavía hay gente que está rescatando», expresó uno de los ciudadanos presentes en el sitio, en referencia al contraste entre el acto vandálico y la labor solidaria que representó la figura de Tsunami durante la emergencia por el doblete sísmico.

#30Jul Hay que ser muy enfermo para vandalizar una obra de un perrito que salvó vidas tras los terremotos. Y SÍ LOS BUENOS SOMOS MÁS! Hagámoslo.#Tsunami pic.twitter.com/4Rwi6HaB3w — CATERINA VALENTINO (@CATERINAV) July 30, 2026

EL LLAMADO PARA RESTAURAR EL MURAL

El artista Giordanni Sánchez, autor de la obra, lamentó el hecho y aseguró que quienes la dañaron «no tienen luz en su corazón y representan a la oscuridad».

Asimismo, Sánchez explicó que el mural fue realizado con recursos propios, sin financiamiento político, como un «abrazo» simbólico al país en un momento de dolor colectivo por las víctimas de los terremotos de 7,2 y 7,5 que devastaron mayormente a La Guaira y afectaron a varios sectores de Caracas y otras cinco entidades.

Frente a lo ocurrido, Sánchez convocó a la ciudadanía a sumarse a la restauración del mural este domingo, 2 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana.

«Esto no se va a quedar así, porque los buenos somos más», afirmó el artista, quien invitó a quienes deseen colaborar con materiales o mano de obra a manifestarlo a través de sus redes sociales o comentando en el mismo video que sirvió para la convocatoria.