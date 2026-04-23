VIDEO: Habló nuevo encargado de negocios de EEUU, «estoy aquí para seguir implementando el plan de Trump»

El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, aseguró este jueves que su objetivo en Venezuela es continuar con la agenda pautada por el mandatario, Donald Trump, y afianzar las relaciones entre países.

Barrett arribó esta mañana al Aeropuerto de Maiquetía y, en apenas unas horas, dejó claro cuál será su programa en el país. «La relación entre los Estados Unidos y Venezuela va a definir el futuro de nuestro hemisferio», indicó.

«El presidente Trump y el secretario Rubio tienen una visión clara para la prosperidad de nuestra región, y estoy aquí para seguir implementando su plan de tres fases para Venezuela», indicó Barrett.

Soy John Barrett y acabo de llegar a Venezuela para desempeñar el cargo de Encargado de Negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. @POTUS y el @SecRubio tienen una visión clara para la prosperidad de nuestra región, y estoy aquí para seguir implementando su plan de… pic.twitter.com/gfO7mY7EOD — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 23, 2026



El diplomático se refería al plan diseñado por la Administración Trump para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Este está enfocado entre fases: estabilización, recuperación y transición.

«SEGUIMOS EN VENEZUELA»

El breve menaje de Barrett fue grabado desde el Aeropuerto de Maiquetía y, a pesar de su brevedad, subrayó el objetivo de la Casa Blanca en el país. «Seguimos con Venezuela», sentenció el diplomático.

Poco después de su llegada a Venezuela, Barrett se reunió con Oliver Blanco, vicecanciller para América del Norte. «Aspiramos a seguir desarrollando una relación de respeto mutuo, cooperación bilateral y trabajo orientado al beneficio de nuestros países», dijo el venezolano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN FOTOS: LLEGÓ AL PAÍS JOHN BARRETT, EL NUEVO ENCARGADO DE NEGOCIOS DE EEUU EN CARACAS

Barrett se ocupará de la Embajada de Estados Unidos tras la salida de Laura Dogu, que estuvo en el cargo unos pocos meses. El diplomático, que cuenta con una carrera dentro del servicio exterior estadounidense, se desempeñó previamente como encargado de negocios en Guatemala.

Laura Dogu organizó distintos acuerdos con el gobierno de Delcy Rodríguez y durante su gestión se dieron visitas de funcionarios estadounidenses. Se espera que con Barrett está relación de cooperación se mantenga.