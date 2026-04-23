EN FOTOS: Llegó al país John Barrett, el nuevo encargado de negocios de EEUU en Caracas

El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, arribó este jueves a Venezuela para asumir su rol en la sede diplomática en Caracas tras la salida de Laura Dogu.

Su llegada fue confirmada por la embajada en sus redes sociales.

«Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países», expresó Barrett.

Asimismo, expresó que es un honor representar a los Estados Unidos «en este momento histórico de nuestras relaciones con Venezuela».

#23Abr | Embajada de EEUU en Venezuela informó la llegada de John Barret a Caracas, será el nuevo encargado de negocios: «Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases de @POTUS y del @SecRubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países.… pic.twitter.com/RNe4JB3std — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 23, 2026

¿QUIÉN ES JOHN BARRETT, EL NUEVO ENCARGADO DE NEGOCIOS DE EEUU EN VENEZUELA?

John Barrett fue designado como el nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela tras la salida de Laura Dogu.

Tras el nombramiento, Barrett abandonará sus funciones como encargado de negocios se la sede diplomática estadounidense en Guatemala, cargo que ocupaba desde enero de 2026.

De acuerdo a la información reseñada por la Embajada de EEUU, Barrett es miembro de carrera del Servicio Exterior Senior.

Se había desempeñado recientemente como Ministro Consejero en la Embajada de EEUU en Panamá desde mayo de 2023.

Previamente, ocupó el cargo de consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de EEUU en Perú y, anteriormente, el de Cónsul General en el Consulado General en Recife, donde lideró la labor diplomática en ocho estados del noreste de Brasil.

De 2015 a 2017, Barrett trabajó en Washington como alto funcionario del Departamento de Estado para la relación bilateral entre los Estados Unidos y Filipinas.

Mientras, de 2012 a 2015, él fue consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador.

Su trayectoria en el servicio exterior también incluye misiones en China, Afganistán y una asignación previa en Guatemala.

Antes de incorporarse al Departamento de Estado, John Barrett ocupó cargos de planificación estratégica y comercial en PepsiCo, The Walt Disney Company y L.E.K. Consulting.

Además, obtuvo su licenciatura en Middlebury College y una maestría en administración de empresas (MBA) de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Habla español y portugués.