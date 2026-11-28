Cansados de los constantes apagones que impiden sus actividades diarias, los habitantes de varios sectores de San Juan de los Morros, en el estado Guárico, protestaron la noche de este viernes 27 de noviembre, frente a la Gobernación de la entidad.

Portales informativos de la zona y reporteros del estado informaron que los ciudadanos se quejaron porque las interrupciones del servicio pueden durar hasta siete horas diarias.

En los videos difundidos a través de las redes sociales se puede ver a los vecinos trancando las calles, en especial en el municipio Juan Germán Roscio Nieves, que estaba sin energía eléctrica.

Los reportes indicaron que los vecinos de diferentes comunidades de la capital guariqueña han salido varias veces en los últimos días. Reclaman porque los reiterados apagones también ponen en riesgo sus aparatos y equipos electrodomésticos.

Además, los vecinos denuncian afectaciones en las actividades diarias, en sus trabajos y la salud de adultos mayores, niños y personas enfermas.

Los manifestantes exigiendo respuestas a Corpoelec y a las autoridades regionales.

Estas protestas ocurren en momentos en los cuales el Gobierno ha anunciado inversiones y trabajos para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional.

De hecho, el 25 de noviembre, se informó acerca de la firma de un acuerdo con la empresa Siemens con la finalidad de rehabilitar el SEN y la infraestructura energética de Petróleos de Venezuela (PDVSA).