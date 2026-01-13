Venezuela

VIDEO: ¿Gendarme argentino Nahuel Gallo será liberado? Esto dijo su abogada

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Cortesía

El gobierno de Argentina tiene «todo coordinado» para conseguir la liberación del gendarme Nahuel Gallo, que lleva casi un año detenido en Venezuela, según informó su abogada Yaritza García.

Contents

Tras la operación militar de Estados Unidos, el gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció la excarcelación de presos políticos. El caso de Gallo volvió a tomar visibilidad en este escenario y sus seres queridos exigen su pronta liberación.

Leer Más

EN VIDEO: El efusivo recibimiento a Edmundo González cuando abordó un vuelo comercial a Puerto Ordaz
EN VIDEO: Edmundo González salió de su residencia en Caracas hacia La Victoria para su primer acto de campaña
La advertencia de Maduro a Kast: «Cuidadito le toca un pelo a un venezolano»
CNE desestimó las cuatro impugnaciones que recibió contra los candidatos inscritos para las presidenciales del 28J

Su abogada tuvo una entrevista con el medio DNews y brindó detalles sobre la situación en del gendarme. Aunque no pudo confirmar si sería liberado, aseguró que Argentina «está haciendo todo el procedimiento» para su repatriación.

«El gobierno de Argentina ya tiene toda esa situación coordinada. Son ellos los que están haciendo todos los trámites. Nos enteraremos a través de ellos», expuso García.

ESTADO DE GALLO

El gendarme se encuentra recluido en la cárcel El Rodeo I, donde han sido liberados varios presos políticos. «Sabemos que Nahuel mandó a decir ayer que se encuentra bien. Gracias a Dios, eso nos da un aliento, tranquilidad y calma», dijo García.

«Cuando sale una persona se paran preguntan por las familias (de otros reclusos). Enseguida se activa una cadena de búsqueda. Es impresionante el apoyo que se tiene ahí con los familiares de los presos. Es muy bonito», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: #12ENE | ESTA ES LA LISTA DE PRESOS POLÍTICOS LIBERADOS EN EL PAÍS QUE HAN SIDO VERIFICADOS

Hasta el momento de la publicación de esta nota, fuentes independientes dicen que poco más de 60 presos políticos han sido excarcelados y las autoridades aumenta la cifra hasta 116. Algunos extranjeros fueron liberados, pero Gallo se mantiene tras las rejas.

Gallo resultó detenido en diciembre de 2024 en la frontera con Colombia cuando intentaba ingresar a Venezuela para ver a su pareja y su hijo. La Fiscalía lo acusó de estar involucrado en «actividad terrorista», señalamientos negados por la familia del gendarme.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump responde con contundencia tras asesinato de mujer a manos del ICE, envió “cientos” de federales a Minnesota
EEUU
El Comando Sur de Estados Unidos ratificó este lunes, 12 de enero, que mantiene en el Caribe un despliegue naval encabezado por el portaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más grande y avanzado del mundo.  
Comando Sur confirmó que portaaviones USS Gerald R. Ford, Iwo Jima y otros dos seguirán desplegados en el Caribe
EEUU
«Es un acto nefasto»: Ministerio de Educación prohibió elecciones de reinas de Carnaval en colegios
Especialista recomienda que estudiantes regresen a las aulas en el país «a pesar de la incertidumbre»
Venezuela