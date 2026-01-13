VIDEO: ¿Gendarme argentino Nahuel Gallo será liberado? Esto dijo su abogada

El gobierno de Argentina tiene «todo coordinado» para conseguir la liberación del gendarme Nahuel Gallo, que lleva casi un año detenido en Venezuela, según informó su abogada Yaritza García.

Tras la operación militar de Estados Unidos, el gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció la excarcelación de presos políticos. El caso de Gallo volvió a tomar visibilidad en este escenario y sus seres queridos exigen su pronta liberación.

Su abogada tuvo una entrevista con el medio DNews y brindó detalles sobre la situación en del gendarme. Aunque no pudo confirmar si sería liberado, aseguró que Argentina «está haciendo todo el procedimiento» para su repatriación.

«El gobierno de Argentina ya tiene toda esa situación coordinada. Son ellos los que están haciendo todos los trámites. Nos enteraremos a través de ellos», expuso García.

ESTADO DE GALLO

El gendarme se encuentra recluido en la cárcel El Rodeo I, donde han sido liberados varios presos políticos. «Sabemos que Nahuel mandó a decir ayer que se encuentra bien. Gracias a Dios, eso nos da un aliento, tranquilidad y calma», dijo García.

«Cuando sale una persona se paran preguntan por las familias (de otros reclusos). Enseguida se activa una cadena de búsqueda. Es impresionante el apoyo que se tiene ahí con los familiares de los presos. Es muy bonito», acotó.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, fuentes independientes dicen que poco más de 60 presos políticos han sido excarcelados y las autoridades aumenta la cifra hasta 116. Algunos extranjeros fueron liberados, pero Gallo se mantiene tras las rejas.

Gallo resultó detenido en diciembre de 2024 en la frontera con Colombia cuando intentaba ingresar a Venezuela para ver a su pareja y su hijo. La Fiscalía lo acusó de estar involucrado en «actividad terrorista», señalamientos negados por la familia del gendarme.