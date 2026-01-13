12Ene | Esta es la lista de presos políticos liberados en el país que han sido verificados

En las últimas horas se han confirmado las excarcelaciones de nuevos presos políticos, que se suman a los liberados en días anteriores, tras el anuncio hecho por Jorge Rodríguez.

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó nuevas excarcelaciones la madrugada de este lunes. «Al menos 24 presos políticos han sido excarcelados esta madrugada. 9 mujeres de la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres de Rodeo I, incluyendo al ciudadano italiano Alberto Trentini».

#12E Una de las primeras imágenes de algunas de las mujeres que estaban arbitrariamente detenidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas «La Crisálida», ubicado en Los Teques Caracas, que fueron excarceladas esta madrugada. Seguimos#LiberenATodosLosPresosPoliticos… pic.twitter.com/upT4nJTYvH — Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026

Cabe recordar que el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó este lunes que en las últimas horas se han concretado 116 nuevas excarcelaciones de presos políticos. No obstante, de momento se han podido confirmar todos estos nombres.

En esta línea, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que se han producido otras pocas excarcelaciones adicionales, pero no de personas calificadas como presos políticos.

LISTA DE PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS

8 y 9 de enero:

Enrique Márquez (Confirmó Foro Penal)

Biagio Pilieri (Confirmó Foro Penal)

Andrés Martínez Adasme (español. Confirmó Foro Penal)

José María Basoa (español. Confirmó Foro Penal)

Miguel Moreno Dapena (español. Confirmó Foro Penal)

Ernesto Gorbe Cardona (español. Confirmó Foro Penal)

Rocío San Miguel (venezolana-española. Confirmó Foro Penal)

Larry Osorio (Confirmó Foro Penal)

Aracelis Balza (Confirmó Foro Penal)

Alejandro Rebolledo (Confirmó ONG Justicia, Encuentro y Perdón)

Alfredo Alvarado (Confirmó ONG Justicia, Encuentro y Perdón)

Franklin Alvarado (Confirmó ONG Justicia, Encuentro y Perdón)

10 de enero:

Virgilio Laverde (Confirmó Comité de DDHH de Vente Venezuela)

Wilfredo Araujo (Confirmó Realidad Helicoide)

Luigi Gasperin (Confirmó Realidad Helicoide)

Marco Bozo (Confirmó Realidad Helicoide)

Luis Rojas (Confirmó Realidad Helicoide)

Juan González (Confirmó Realidad Helicoide)

Édgard Guzmán (Confirmó Realidad Helicoide)

Didelis Raquel Corredor (Confirmó Foro Penal)

Diógenes Omar Angulo Molina (Confirmó Foro Penal)

Luis Fernando Sánchez Flores (Confirmó Foro Penal)

Luis Aquiles Rojas (Confirmó Foro Penal)

Federico Ayala (Confirmó Foro Penal)

Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco (ítalo-venezolano. Confirmó Foro Penal)

Yanny González (Confirmó Foro Penal)

12 de enero:

Yuli Marcano Rojas (Confirmó Foro Penal)

Beverly Polo (Confirmó Foro Penal)

Deisy Hugles González (Confirmó Foro Penal)

Raymar Nohely Pérez Alvarado (Confirmó Foro Penal)

Rosa Carolina Chirinos Zambrano(Confirmó Foro Penal)

Sonia Josefina González Jiménez (Confirmó Foro Penal)

Yerussa Cardoso Vega (Confirmó Foro Penal)

Jhexica Isabel Aponte Figueroa (Confirmó Foro Penal)

Yoli Becerra (Confirmó Foro Penal)

Gilberto Rafael Polo (Confirmó Foro Penal)

Amilkar Manolo Herrera (Confirmó Foro Penal)

Alan Nilson Correia Solorzano (Confirmó Foro Penal)

Andrés Eloy Hugles (Confirmó Foro Penal)

Helio Alexis Sánchez (Confirmó Foro Penal)

Rafael Alberto Sánchez López (Confirmó Foro Penal)

William Rafael Brito Brito (Confirmó Foro Penal)

Renzo Alexander Lara Reyes (Confirmó Foro Penal)

Yosbel José Espinoza Salazar (Confirmó Foro Penal)

Humberto José Prieto (Confirmó Foro Penal)

Alexis Antonio Rivero Mendoza (Confirmó Foro Penal)

José Luis Agrimon Alejandrina (Confirmó Foro Penal)

Alberto Trentini (italiano. Confirmó Foro Penal)

Mario Burló (italiano. Confirmó Foro Penal)

Alejandro González de Canales Plaza (Confirmó Foro Penal)

Yerwin Torrealba (Confirmó Comité de DDHH de Vente Venezuela)

Endrick Medina (Confirmó Realidad Helicoide)

Cada liberación es motivo de alegría, pues nos acerca, aunque sea un poquito, a la libertad de todos y del país. Hoy, en la madrugada, fue liberado nuestro compañero Endrick Medina. Pensar diferente no debe ser un delito. #LibertadParaTodosLosPresosPoliticos pic.twitter.com/awDbcEZeWo — Ariel José Perez (@arieljp_lopez) January 12, 2026

Jorge Sambrano (Confirmó Realidad Helicoide)

Edgar Sarabia (Confirmó Realidad Helicoide)

Álvaro Mora (Confirmó Realidad Helicoide)

Alejandro Betancourt (Confirmó Realidad Helicoide)

Liliana Coromoto Guerra (Confirmó Realidad Helicoide)

Franyer Hernández (Confirmó Realidad Helicoide)

Lurba Rojas (Confirmó Realidad Helicoide)

Yacoov Harari (Confirmó Realidad Helicoide)

Oliver Arrieche (Confirmó Realidad Helicoide)

Héctor Mujica (Confirmó Realidad Helicoide)

Giovanni DAmbrossio (Confirmó Realidad Helicoide)

Aida Brady (Confirmó Realidad Helicoide)

Greymar Hurtado Maracara (Confirmó Realidad Helicoide)

Carlos Guillén (Confirmó Realidad Helicoide)

Dorensky Rojas (Confirmó Realidad Helicoide)

Víctor José Pereda Ulloa (Confirmó Foro Penal)