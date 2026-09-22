VIDEO | Foro Penal reveló detalles tras visita al Rodeo I: Asi están los casos de Igbert Marín, Hernández Da Costa y Josnars Baduel

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, visitó este martes, 22 de septiembre, el Internado Judicial Rodeo I (Miranda), donde conversó con varios presos políticos que representa legalmente, entre ellos el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, Josnars Baduel y el general Héctor Hernández Da Costa.

«En las puertas de Rodeo I, son las 12:00 del mediodía del 22 de septiembre. Acabo de salir de visitar a algunos de los presos políticos que representamos aquí. Estuve conversando con Josnars Baduel, con el teniente coronel Igbert Marín Chaparro y con el general Hernández Da Costa. Llevan varios años privados de libertad», expresó Romero junto a Jesús Marcano, coordinador de Defensores Activos del Foro Penal, en su visita al centro penitenciario.

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«En el caso de Igber Marín Chaparro, luego de más de dos años pude verlo nuevamente acá. En el caso de Josnars Baduel nosotros lo representamos desde su detención, y esta es la primera vez que tiene posibilidad de visita de abogado y de conversar con su abogado. Y bueno, en cuanto a la situación de ellos, ellos señalan que el trato ha mejorado en la cárcel», agregó.

Sin embargo, Romero también se refirió a las restricciones que enfrentan los detenidos y a la condición de salud de Baduel.

«En cuanto a las actividades, no se les permite, por ejemplo, a Igbert Marín Chaparro, que es un gran dibujante y anteriormente teníamos la posibilidad de ver lo que dibujaba, no se le permite el dibujo, no se le permite el acceso a lápiz, ni anotar absolutamente nada. En el caso de Josnars Baduel, tiene una condición de salud importante que debe ser tratada con urgencia, y obviamente tiene gran desconfianza de que lo traten si no es por un médico de su confianza, ya que también está la circunstancia de su padre, quien por circunstancia de salud falleció en la cárcel», señaló.

Asimismo, acotó que de 24 horas solo una se les permite salir de las celdas. Finalmente, Romero adelantó la próxima fecha judicial en el caso de Marín Chaparro.

«Por cierto, la audiencia del caso de Igbert Marín es el 29 de septiembre. No hay prueba alguna en su expediente, como lo dijimos previamente, y vamos a ver si el tribunal decide liberar a este grupo de personas que definitivamente están detenidas arbitrariamente», manifestó.