Jefe de inteligencia del Pentágono de EEUU visitó Caracas durante gira regional centrada en seguridad

El jefe de inteligencia del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Bradley Hansell, visitó Caracas durante el fin de semana, así lo confirmó este martes, 22 de septiembre, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Precisó que, como parte de una gira de seguridad regional, el funcionario también visitó Colombia, Ecuador y Panamá.

Según la información difundida por Parnell, el funcionario sostuvo encuentros de alto nivel en la capital venezolana, en una agenda que incluyó reuniones con personal estadounidense desplegado en la región y con dirigentes de los países visitados.

El vocero no detalló quiénes participaron en los encuentros de Caracas, ni qué temas puntuales se abordaron con las autoridades venezolanas.

Sin embargo, Parnell explicó que el recorrido buscó reforzar la cooperación de Washington con sus aliados frente a amenazas de seguridad en el hemisferio, con especial atención al combate al narcoterrorismo y a la seguridad del Canal de Panamá.

«Estos compromisos se centraron en reforzar el compromiso del Departamento con una asociación fuerte y continua con cada nación para contrarrestar la amenaza del narcoterrorismo en todo el hemisferio y asegurar el Canal de Panamá», reza parte del comunicado.

Medios venezolanos, citando fuentes, reportaron antes que el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad estuvo en la embajada de Estados Unidos en Caracas, donde se reunió durante cuatro horas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y su equipo para coordinar el viaje de la funcionaria a Nueva York.

La corresponsal de CBS News Jennifer Jacobs también informó que Hansell se había reunido con líderes venezolanos

El viaje ocurrió días antes de que Rodríguez iniciara su agenda en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde mantiene reuniones con funcionarios y organismos internacionales, y se suma a una serie reciente de contactos de alto nivel entre representantes de Washington y del gobierno venezolano.