VIDEO | Foro Penal denuncia que «el gobierno nunca muestra la lista de las personas que excarcela»

La ONG Foro Penal denunció este miércoles, 19 de agosto, que «el gobierno nunca muestra la lista de las personas que excarcela».

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, durante una entrevista a Venevisión, atribuyó la «disparidad» en las cifras –entre las anunciadas oficialmente y las que ellos han podido confirmar– a dificultades que enfrentan las organizaciones independientes para verificar de forma autónoma los datos oficiales.

«Las organizaciones independientes estamos verificando. Tradicionalmente, en estos procesos de excarcelaciones masivas —recordemos que ha habido, por lo menos, 10 procesos a lo largo de todos estos años, más o menos similares— ocurren varias cosas. La primera es que el gobierno nunca muestra la lista de las personas que excarcela, es decir, nunca somete a control de la ciudadanía la verificación de los nombres de estas personas. Eso ya por sí mismo hace bastante difícil el trabajo de verificar quién ha salido y quién no. Lo segundo, que siempre pasa, es que no se conocen los criterios que se utilizan para definir quién se queda y quién se va», agregó.

«Esto es algo que, por cierto, angustia muchísimo a los familiares. Porque se dan casos de excarcelaciones —toda excarcelación es buena, toda persona que esté arbitrariamente detenida y salga es una buena noticia, evidentemente— incluso de personas que tienen menos tiempo detenidas que otras», explicó.

FALTA DE CRITERIO

Además, Himiob puso ejemplos concretos de esa falta de criterio, incluso en casos que involucran la salud de los detenidos.

«Uno no entiende por qué se prioriza a esas personas por encima de las que han sufrido más tiempo. Por ejemplo, se dan casos de excarcelación de personas que no tienen una condición de salud particularmente delicada. Mientras que a otras, que sí tienen condiciones de salud que ameritan atención inmediata, no se las excarcela. Es decir, no se sabe por qué a uno sí y a otro no. Y esto siempre —siempre lo digo— resulta muy incómodo para las ONG. Porque somos las que lidiamos con los familiares continuamente, porque no sabemos cómo traducirles a ellos lo que está pasando», subrayó.

PERSONAS QUE NO SON PRESOS POLÍTICOS

Himiob también señaló que, en procesos anteriores, el gobierno incluyó en las listas de excarcelados a personas que no calificaban como presos políticos. Otro factor que —resaltó— complica la verificación independiente.

«Lamentablemente, ha pasado en otras oportunidades, es que el gobierno, de alguna manera, incluye en esas listas de personas que excarcela a ciudadanos y ciudadanas que no son calificados como personas detenidas por causas o por motivos políticos. Es decir, se excarcela a otro tipo de reclusos distintos. No sabemos por qué, no sabemos qué hay detrás de eso, pero eso ha pasado en muchas oportunidades también. Entonces, eso es lo que justificaría o explicaría las razones por las que existen estas diferencias. Diferencias entre lo que dice el gobierno y lo que verificamos en la sociedad civil independiente», sentenció.

Asimismo, señaló que un total de 87 personas consideradas presas políticas fueron excarceladas desde el inicio del proceso anunciado por las autoridades venezolanas el pasado 14 de agosto.

Además, explicó que el equipo continúa verificando cada caso antes de incorporarlo al registro de excarcelaciones.

«Cuando son un poco más de las 7:00 de la noche de hoy, 19 de agosto, en Foro Penal hemos podido confirmar y corroborar la excarcelación de 87 personas que estaban detenidas por causas o con finalidades políticas. Ese es el número que tenemos al 100 % confirmado hasta el día de hoy», señaló Himiob.

«Desde el 8 de enero, por cierto, hasta este momento, tendríamos una cifra de 1.003 personas que han sido excarceladas en todo este proceso continuo —a veces interrumpido, otras veces retomado— de excarcelaciones que ha tenido lugar durante todo este año. Son 1.003 personas hasta este momento. Como siempre lo destaco, es difícil dar cifras definitivas, porque se trata de procesos que están en curso y que eventualmente, pues, pueden hacer que estas cifras cambien, se modifiquen en cualquier momento», acotó.

También precisó la cantidad de personas que todavía continúan sin ser excarceladas. Todo en el marco de un proceso en el cual el gobierno de Delcy Rodríguez anunció que serían 131 personas las que recibirían ‘medidas alternativas a la privación de libertad’.

«Esto nos dejaría con otra cifra que es importante, que es la de 317 presos políticos todavía en las cárceles, todavía en prisión hasta el día de hoy. Eso es lo que nosotros tenemos en este momento», precisó.