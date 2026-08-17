Venezuela

Confirman 81 excarcelaciones de presos políticos hasta este 17 de agosto: revelan la lista de beneficiados

Angel David Quintero
Angel David Quintero
11 Min de Lectura
Presos

La ONG Foro Penal informó este lunes, 17 de agosto, que hasta la fecha solo han podido confirmar la liberación de 81 presos políticos desde el pasado 14 de agosto.

Contenido

«A las 5:15 p.m. A esta hora del día de hoy continúa el proceso de verificación de excarcelaciones iniciado el 14/08/26. Hasta este momento en el Foro Penal hemos verificado y confirmado 81 excarcelaciones. Seguimos», escribió Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal en su cuenta de la red social X. 

- Publicidad -
Ad image

En este sentido, más temprano, el director y presidente de la ONG, Alfredo Romero, publicó la lista de 78 nombres.

«Esperamos se produzcan más excarcelaciones. Todos los presos políticos deben ser liberados», dijo en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS SEGÚN FORO PENAL:

  • YOLIMAR ALEMAN DE CHAYA

    • Fecha de Arresto: 22/05/2024 (11:00 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • DANIEL JOSUE ZAMBRANO ARIAS

    • Fecha de Arresto: 29/05/2022 (2:50 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • EMIRLENDRIS CAROLINA BENITEZ ROSALES

    • Fecha de Arresto: 05/08/2018 (2:30 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • MARIFRANCYS DEL CARMEN MARCANO VASQUEZ

    • Fecha de Arresto: 25/04/2020 (5:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • SAMAIRA DEL VALLE ROMERO ARMARIO

    • Fecha de Arresto: 10/05/2020 (4:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • MAURICIO ALEJANDRO RICO MADERA

    • Fecha de Arresto: 18/08/2023 (9:30 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JESUS ANTONIO CASTRO GOMEZ

    • Fecha de Arresto: 13/12/2019 (9:30 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • ADRIANA ESTHER CEDEÑO PASTRANO

    • Fecha de Arresto: 04/08/2025 (9:30 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • KEILA ROSSELYN BARRIOS GONZALEZ

    • Fecha de Arresto: 08/08/2025 (9:00 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • YARILYS DEL VALLE DIAZ REQUENA

    • Fecha de Arresto: 07/08/2025 (7:10 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • ANYELA ESTERLING BERMUDEZ VASQUEZ

    • Fecha de Arresto: 13/08/2025 (10:00 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • ZURISADAY ISABEL VASQUEZ TIRADO

    • Fecha de Arresto: 05/08/2025 (6:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • YASMIN DEL VALLE TIRADO RONDON

    • Fecha de Arresto: 05/08/2025 (3:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • TAMARA EDITH ORTEGA MORENO

    • Fecha de Arresto: 04/08/2025 (10:30 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JURADO FARFAN JYLMAN FRED

    • Fecha de Arresto: 30/07/2021 (10:30 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • ALIANIS BRIGGETH ARAUJO LOZADA

    • Fecha de Arresto: 12/08/2025 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • MARIANA LUERLIN ANDRADE DUQUE

    • Fecha de Arresto: 05/08/2025 (7:30 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • LORENA GRACIELA GARCIA

    • Fecha de Arresto: 05/08/2025 (8:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • MARIA AUXILIADORA DELGADO TABOSKY

    • Nacionalidad: Español / Venezolano

    • Fecha de Arresto: 02/10/2019 (8:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

LEA TAMBIÉN: ¿BAJO QUÉ CONDICIONES SALIÓ? EXPRESA POLÍTICA ROMPIÓ EL SILENCIO Y DICE QUE VOLVIÓ A «RENACER» TRAS OCHO AÑOS EN LA CÁRCEL

  • AUDELINO ENRIQUE BERMUDEZ ORTIZ

    • Nacionalidad: Colombiano / Venezolano

    • Fecha de Arresto: 09/08/2023 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • PANTALEON DE LA ASUNCION ARAGON

    • Nacionalidad: Colombiano

    • Fecha de Arresto: 07/02/2025 (8:00 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JOSE LUIS DE LA ASUNCION ARAGON

    • Nacionalidad: Colombiano

    • Fecha de Arresto: 07/02/2025 (8:00 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JAVIER ENRIQUE MORILLO SUAREZ

    • Fecha de Arresto: 09/08/2025 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • ARTURO SAIRIAS GOMEZ

    • Fecha de Arresto: 04/08/2025 (4:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • GEORGE LEANDRO JIMENEZ LOZADA

    • Fecha de Arresto: 04/09/2025 (12:30 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • DAVID ALEJANDRO CASTILLO COLMENARES

    • Fecha de Arresto: 31/01/2024 (1:30 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • CHRISTIAN JOSE QUINTERO BORDA

    • Fecha de Arresto: 18/09/2025 (6:30 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • LEOMAR ANDREY GUERRA SANCHEZ

    • Fecha de Arresto: 04/08/2025 (5:30 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • ELIAS JOSE NORIEGA MANRIQUE

    • Fecha de Arresto: 27/01/2025 (11:00 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JESUS ALBERTO GARCIA PAEZ

    • Fecha de Arresto: 14/11/2023 (5:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • NAUDY JOSE LAYA FALCON

    • Fecha de Arresto: 27/01/2024 (5:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • CESAR ARTURO BURGOS GUDIÑO

    • Fecha de Arresto: 23/01/2024 (2:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JOSE IGNACIO MORENO SUAREZ

    • Fecha de Arresto: 04/06/2023 (5:30 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JULIO ELIAS JIMENEZ SIMANCA

    • Fecha de Arresto: 29/01/2024 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • FELIX ENRIQUE JIMENEZ LANDAETA

    • Fecha de Arresto: 29/01/2024 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • LEOMARD DANIEL BRAVO SILVA

    • Fecha de Arresto: 27/01/2024 (6:30 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • YANIN FABIANA PERNIA CORONEL

    • Fecha de Arresto: 04/08/2018 (10:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

LEA TAMBIÉN: DINORAH FIGUERA URGIÓ AL GOBIERNO VENEZOLANO «CLARIDAD» SOBRE LAS CIFRAS DE PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS

  • JOSE GREGORIO TREJO FIGUEREDO

    • Fecha de Arresto: 18/02/2024 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JOSE FELIX CARRIZALES SAYAGO

    • Fecha de Arresto: 25/01/2025 (7:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • RANDOLPH LESTES RIVAS DEPABLOS

    • Fecha de Arresto: 27/01/2025 (8:26 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • YOHANNY DAVID LOPEZ PERNIA

    • Fecha de Arresto: 27/01/2025 (8:20 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • DAESGER GERMAN HERNANDEZ ALVARENGA

    • Fecha de Arresto: 25/01/2025 (12:35 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • GETZABE DE LA CRUZ COLMENARES DIAZ

    • Fecha de Arresto: 31/01/2024 (1:30 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JESUS DAVID ROJAS LOPEZ

    • Fecha de Arresto: 27/01/2025 (5:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JUAN CAMILO VARGAS PICON

    • Nacionalidad: Colombiano

    • Fecha de Arresto: 10/08/2024 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • CESAR DAVID MAYORA GUACARE

    • Fecha de Arresto: 18/12/2019 (2:30 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JUAN CARLOS MACUALO OROZCO

    • Fecha de Arresto: 16/12/2019 (9:30 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • LUIS EDUARDO LIRA CUPARE

    • Fecha de Arresto: 17/12/2019 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • DEIVIS MIGUEL MALAVE RUIZ

    • Fecha de Arresto: 15/12/2019 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • MARCOS DE JESUS FUENTES GONZALEZ

    • Fecha de Arresto: 15/12/2019 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JOSE MIGUEL YEGUEZ

    • Fecha de Arresto: 13/12/2019 (10:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • ALEXIS RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ

    • Fecha de Arresto: 15/12/2019 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • SIXTO JOSE SALAMANCA JIMENEZ

    • Fecha de Arresto: 13/12/2019 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • RICARDO JOSE MARCANO

    • Fecha de Arresto: 15/06/2023 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • FREDY ALBERTO MOGOLLON ROJAS

    • Fecha de Arresto: 08/05/2018 (2:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • RAMIR SAIN POCATERRA CRUZ

    • Fecha de Arresto: 19/12/2025 (11:23 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • YOHNSER JESUS NOGUERA LUGO

    • Fecha de Arresto: 03/11/2025 (9:00 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

LEA TAMBIÉN: FORO PENAL CONFIRMÓ LA EXCARCELACIÓN DE 78 PRESOS POLÍTICOS DESDE EL 14AGO

  • EDGAR ALEXANDER BRACHO RODRIGUEZ

    • Fecha de Arresto: 03/11/2025 (9:00 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • CRUZ JOSE PEREZ LUGO

    • Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • NICOLAS ALEJANDRO RODRIGUEZ RIOS

    • Fecha de Arresto: 03/11/2025 (9:00 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • CARLOS ALFREDO AGUILAR VASQUEZ

    • Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • ROYER AVELINO ZAMBRANO MONTES

    • Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • WILLIAN RAMON PAREDES PEROZO

    • Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • RONALD EMILIO MARRERO LOZANO

    • Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • ROBERT VILLAMARIN PACHECO

    • Fecha de Arresto: 02/08/2023 (2:37 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JHON JAIRO YUDEX REYES

    • Fecha de Arresto: 17/08/2024 (2:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • SAID AWADA

    • Nacionalidad: Libanés

    • Fecha de Arresto: 14/09/2024 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • DANNER GONZALO BARAJAS LUQUE

    • Nacionalidad: Colombiano

    • Fecha de Arresto: 07/11/2024 (3:18 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • JUAN CARLOS BLANCO BLANCO

    • Fecha de Arresto: 30/04/2025 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • ALVARO DENIS SANTANDER QUINTERO

    • Fecha de Arresto: 16/08/2021 (11:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • RAIMER NOE LOPEZ CHINCHILLA

    • Fecha de Arresto: 15/12/2025 (4:18 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • GABRIELA ALEJANDRA MONTES

    • Fecha de Arresto: 03/11/2021 (8:30 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • BRUNO JOSUE JUAREZ FLORES

    • Fecha de Arresto: 03/11/2021 (12:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

  • VICTOR IGNACIO RODRIGUEZ ROMERO

    • Fecha de Arresto: 12/12/2019 (2:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 15/8/2026

  • ALFREDO JAVIER DIAZ TALAVERA

    • Fecha de Arresto: 07/06/2025 (7:00 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 15/8/2026

  • JOAN ENRIQUE CRUZ SANCHEZ

    • Fecha de Arresto: 07/06/2025 (7:05 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 15/8/2026

  • LINO JOSE LUGO ACOSTA

    • Fecha de Arresto: 24/09/2025 (5:00 PM)

    • Fecha de Excarcelación: 15/8/2026

  • CARLOS LUIS ISEA BERTI

    • Fecha de Arresto: 24/11/2025 (11:30 AM)

    • Fecha de Excarcelación: 15/8/2026

FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN

El Gobierno de Venezuela anunció la excarcelación de 131 personas como parte de su programa para revisar los casos de quienes están detenidos por delitos relacionados con hechos políticos.

Las excarcelaciones fueron dadas a conocer por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, una instancia recientemente creada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Esta información fue replicada por los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades no han publicado una lista oficial, por lo que se desconoce el nombre de los otros excarcelados o la veracidad de la cifra divulgada por el gobierno.

Hasta la mañana del viernes, previo al anuncio del Gobierno, Foro Penal tenía registro de 391 presos políticos en el país: 365 hombres y 26 mujeres.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Lun 17/08
$ USD: 772,54 Bs
EUR: 894,49 Bs