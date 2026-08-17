Confirman 81 excarcelaciones de presos políticos hasta este 17 de agosto: revelan la lista de beneficiados

La ONG Foro Penal informó este lunes, 17 de agosto, que hasta la fecha solo han podido confirmar la liberación de 81 presos políticos desde el pasado 14 de agosto.
- PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS SEGÚN FORO PENAL:
- LEA TAMBIÉN: ¿BAJO QUÉ CONDICIONES SALIÓ? EXPRESA POLÍTICA ROMPIÓ EL SILENCIO Y DICE QUE VOLVIÓ A «RENACER» TRAS OCHO AÑOS EN LA CÁRCEL
- LEA TAMBIÉN: DINORAH FIGUERA URGIÓ AL GOBIERNO VENEZOLANO «CLARIDAD» SOBRE LAS CIFRAS DE PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS
- LEA TAMBIÉN: FORO PENAL CONFIRMÓ LA EXCARCELACIÓN DE 78 PRESOS POLÍTICOS DESDE EL 14AGO
- FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN
«A las 5:15 p.m. A esta hora del día de hoy continúa el proceso de verificación de excarcelaciones iniciado el 14/08/26. Hasta este momento en el Foro Penal hemos verificado y confirmado 81 excarcelaciones. Seguimos», escribió Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal en su cuenta de la red social X.
En este sentido, más temprano, el director y presidente de la ONG, Alfredo Romero, publicó la lista de 78 nombres.
«Esperamos se produzcan más excarcelaciones. Todos los presos políticos deben ser liberados», dijo en un mensaje divulgado en sus redes sociales.
PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS SEGÚN FORO PENAL:
YOLIMAR ALEMAN DE CHAYA
Fecha de Arresto: 22/05/2024 (11:00 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
DANIEL JOSUE ZAMBRANO ARIAS
Fecha de Arresto: 29/05/2022 (2:50 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
EMIRLENDRIS CAROLINA BENITEZ ROSALES
Fecha de Arresto: 05/08/2018 (2:30 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
MARIFRANCYS DEL CARMEN MARCANO VASQUEZ
Fecha de Arresto: 25/04/2020 (5:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
SAMAIRA DEL VALLE ROMERO ARMARIO
Fecha de Arresto: 10/05/2020 (4:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
MAURICIO ALEJANDRO RICO MADERA
Fecha de Arresto: 18/08/2023 (9:30 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JESUS ANTONIO CASTRO GOMEZ
Fecha de Arresto: 13/12/2019 (9:30 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
ADRIANA ESTHER CEDEÑO PASTRANO
Fecha de Arresto: 04/08/2025 (9:30 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
KEILA ROSSELYN BARRIOS GONZALEZ
Fecha de Arresto: 08/08/2025 (9:00 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
YARILYS DEL VALLE DIAZ REQUENA
Fecha de Arresto: 07/08/2025 (7:10 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
ANYELA ESTERLING BERMUDEZ VASQUEZ
Fecha de Arresto: 13/08/2025 (10:00 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
ZURISADAY ISABEL VASQUEZ TIRADO
Fecha de Arresto: 05/08/2025 (6:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
YASMIN DEL VALLE TIRADO RONDON
Fecha de Arresto: 05/08/2025 (3:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
TAMARA EDITH ORTEGA MORENO
Fecha de Arresto: 04/08/2025 (10:30 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JURADO FARFAN JYLMAN FRED
Fecha de Arresto: 30/07/2021 (10:30 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
ALIANIS BRIGGETH ARAUJO LOZADA
Fecha de Arresto: 12/08/2025 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
MARIANA LUERLIN ANDRADE DUQUE
Fecha de Arresto: 05/08/2025 (7:30 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
LORENA GRACIELA GARCIA
Fecha de Arresto: 05/08/2025 (8:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
MARIA AUXILIADORA DELGADO TABOSKY
Nacionalidad: Español / Venezolano
Fecha de Arresto: 02/10/2019 (8:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
LEA TAMBIÉN: ¿BAJO QUÉ CONDICIONES SALIÓ? EXPRESA POLÍTICA ROMPIÓ EL SILENCIO Y DICE QUE VOLVIÓ A «RENACER» TRAS OCHO AÑOS EN LA CÁRCEL
AUDELINO ENRIQUE BERMUDEZ ORTIZ
Nacionalidad: Colombiano / Venezolano
Fecha de Arresto: 09/08/2023 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
PANTALEON DE LA ASUNCION ARAGON
Nacionalidad: Colombiano
Fecha de Arresto: 07/02/2025 (8:00 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JOSE LUIS DE LA ASUNCION ARAGON
Nacionalidad: Colombiano
Fecha de Arresto: 07/02/2025 (8:00 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JAVIER ENRIQUE MORILLO SUAREZ
Fecha de Arresto: 09/08/2025 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
ARTURO SAIRIAS GOMEZ
Fecha de Arresto: 04/08/2025 (4:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
GEORGE LEANDRO JIMENEZ LOZADA
Fecha de Arresto: 04/09/2025 (12:30 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
DAVID ALEJANDRO CASTILLO COLMENARES
Fecha de Arresto: 31/01/2024 (1:30 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
CHRISTIAN JOSE QUINTERO BORDA
Fecha de Arresto: 18/09/2025 (6:30 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
LEOMAR ANDREY GUERRA SANCHEZ
Fecha de Arresto: 04/08/2025 (5:30 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
ELIAS JOSE NORIEGA MANRIQUE
Fecha de Arresto: 27/01/2025 (11:00 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JESUS ALBERTO GARCIA PAEZ
Fecha de Arresto: 14/11/2023 (5:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
NAUDY JOSE LAYA FALCON
Fecha de Arresto: 27/01/2024 (5:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
CESAR ARTURO BURGOS GUDIÑO
Fecha de Arresto: 23/01/2024 (2:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JOSE IGNACIO MORENO SUAREZ
Fecha de Arresto: 04/06/2023 (5:30 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JULIO ELIAS JIMENEZ SIMANCA
Fecha de Arresto: 29/01/2024 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
FELIX ENRIQUE JIMENEZ LANDAETA
Fecha de Arresto: 29/01/2024 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
LEOMARD DANIEL BRAVO SILVA
Fecha de Arresto: 27/01/2024 (6:30 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
YANIN FABIANA PERNIA CORONEL
Fecha de Arresto: 04/08/2018 (10:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
LEA TAMBIÉN: DINORAH FIGUERA URGIÓ AL GOBIERNO VENEZOLANO «CLARIDAD» SOBRE LAS CIFRAS DE PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS
JOSE GREGORIO TREJO FIGUEREDO
Fecha de Arresto: 18/02/2024 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JOSE FELIX CARRIZALES SAYAGO
Fecha de Arresto: 25/01/2025 (7:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
RANDOLPH LESTES RIVAS DEPABLOS
Fecha de Arresto: 27/01/2025 (8:26 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
YOHANNY DAVID LOPEZ PERNIA
Fecha de Arresto: 27/01/2025 (8:20 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
DAESGER GERMAN HERNANDEZ ALVARENGA
Fecha de Arresto: 25/01/2025 (12:35 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
GETZABE DE LA CRUZ COLMENARES DIAZ
Fecha de Arresto: 31/01/2024 (1:30 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JESUS DAVID ROJAS LOPEZ
Fecha de Arresto: 27/01/2025 (5:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JUAN CAMILO VARGAS PICON
Nacionalidad: Colombiano
Fecha de Arresto: 10/08/2024 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
CESAR DAVID MAYORA GUACARE
Fecha de Arresto: 18/12/2019 (2:30 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JUAN CARLOS MACUALO OROZCO
Fecha de Arresto: 16/12/2019 (9:30 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
LUIS EDUARDO LIRA CUPARE
Fecha de Arresto: 17/12/2019 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
DEIVIS MIGUEL MALAVE RUIZ
Fecha de Arresto: 15/12/2019 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
MARCOS DE JESUS FUENTES GONZALEZ
Fecha de Arresto: 15/12/2019 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JOSE MIGUEL YEGUEZ
Fecha de Arresto: 13/12/2019 (10:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
ALEXIS RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ
Fecha de Arresto: 15/12/2019 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
SIXTO JOSE SALAMANCA JIMENEZ
Fecha de Arresto: 13/12/2019 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
RICARDO JOSE MARCANO
Fecha de Arresto: 15/06/2023 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
FREDY ALBERTO MOGOLLON ROJAS
Fecha de Arresto: 08/05/2018 (2:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
RAMIR SAIN POCATERRA CRUZ
Fecha de Arresto: 19/12/2025 (11:23 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
YOHNSER JESUS NOGUERA LUGO
Fecha de Arresto: 03/11/2025 (9:00 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
LEA TAMBIÉN: FORO PENAL CONFIRMÓ LA EXCARCELACIÓN DE 78 PRESOS POLÍTICOS DESDE EL 14AGO
EDGAR ALEXANDER BRACHO RODRIGUEZ
Fecha de Arresto: 03/11/2025 (9:00 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
CRUZ JOSE PEREZ LUGO
Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
NICOLAS ALEJANDRO RODRIGUEZ RIOS
Fecha de Arresto: 03/11/2025 (9:00 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
CARLOS ALFREDO AGUILAR VASQUEZ
Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
ROYER AVELINO ZAMBRANO MONTES
Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
WILLIAN RAMON PAREDES PEROZO
Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
RONALD EMILIO MARRERO LOZANO
Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
ROBERT VILLAMARIN PACHECO
Fecha de Arresto: 02/08/2023 (2:37 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JHON JAIRO YUDEX REYES
Fecha de Arresto: 17/08/2024 (2:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
SAID AWADA
Nacionalidad: Libanés
Fecha de Arresto: 14/09/2024 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
DANNER GONZALO BARAJAS LUQUE
Nacionalidad: Colombiano
Fecha de Arresto: 07/11/2024 (3:18 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
JUAN CARLOS BLANCO BLANCO
Fecha de Arresto: 30/04/2025 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
ALVARO DENIS SANTANDER QUINTERO
Fecha de Arresto: 16/08/2021 (11:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
RAIMER NOE LOPEZ CHINCHILLA
Fecha de Arresto: 15/12/2025 (4:18 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
GABRIELA ALEJANDRA MONTES
Fecha de Arresto: 03/11/2021 (8:30 AM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
BRUNO JOSUE JUAREZ FLORES
Fecha de Arresto: 03/11/2021 (12:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 14/8/2026
VICTOR IGNACIO RODRIGUEZ ROMERO
Fecha de Arresto: 12/12/2019 (2:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 15/8/2026
ALFREDO JAVIER DIAZ TALAVERA
Fecha de Arresto: 07/06/2025 (7:00 AM)
Fecha de Excarcelación: 15/8/2026
JOAN ENRIQUE CRUZ SANCHEZ
Fecha de Arresto: 07/06/2025 (7:05 AM)
Fecha de Excarcelación: 15/8/2026
LINO JOSE LUGO ACOSTA
Fecha de Arresto: 24/09/2025 (5:00 PM)
Fecha de Excarcelación: 15/8/2026
CARLOS LUIS ISEA BERTI
Fecha de Arresto: 24/11/2025 (11:30 AM)
Fecha de Excarcelación: 15/8/2026
FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN
El Gobierno de Venezuela anunció la excarcelación de 131 personas como parte de su programa para revisar los casos de quienes están detenidos por delitos relacionados con hechos políticos.
Las excarcelaciones fueron dadas a conocer por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, una instancia recientemente creada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Esta información fue replicada por los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades no han publicado una lista oficial, por lo que se desconoce el nombre de los otros excarcelados o la veracidad de la cifra divulgada por el gobierno.
Hasta la mañana del viernes, previo al anuncio del Gobierno, Foro Penal tenía registro de 391 presos políticos en el país: 365 hombres y 26 mujeres.