Confirman 81 excarcelaciones de presos políticos hasta este 17 de agosto: revelan la lista de beneficiados

La ONG Foro Penal informó este lunes, 17 de agosto, que hasta la fecha solo han podido confirmar la liberación de 81 presos políticos desde el pasado 14 de agosto.

«A las 5:15 p.m. A esta hora del día de hoy continúa el proceso de verificación de excarcelaciones iniciado el 14/08/26. Hasta este momento en el Foro Penal hemos verificado y confirmado 81 excarcelaciones. Seguimos», escribió Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal en su cuenta de la red social X.

En este sentido, más temprano, el director y presidente de la ONG, Alfredo Romero, publicó la lista de 78 nombres.

«Esperamos se produzcan más excarcelaciones. Todos los presos políticos deben ser liberados», dijo en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS SEGÚN FORO PENAL:

YOLIMAR ALEMAN DE CHAYA Fecha de Arresto: 22/05/2024 (11:00 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

DANIEL JOSUE ZAMBRANO ARIAS Fecha de Arresto: 29/05/2022 (2:50 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

EMIRLENDRIS CAROLINA BENITEZ ROSALES Fecha de Arresto: 05/08/2018 (2:30 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

MARIFRANCYS DEL CARMEN MARCANO VASQUEZ Fecha de Arresto: 25/04/2020 (5:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

SAMAIRA DEL VALLE ROMERO ARMARIO Fecha de Arresto: 10/05/2020 (4:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

MAURICIO ALEJANDRO RICO MADERA Fecha de Arresto: 18/08/2023 (9:30 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

JESUS ANTONIO CASTRO GOMEZ Fecha de Arresto: 13/12/2019 (9:30 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

ADRIANA ESTHER CEDEÑO PASTRANO Fecha de Arresto: 04/08/2025 (9:30 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

KEILA ROSSELYN BARRIOS GONZALEZ Fecha de Arresto: 08/08/2025 (9:00 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

YARILYS DEL VALLE DIAZ REQUENA Fecha de Arresto: 07/08/2025 (7:10 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

ANYELA ESTERLING BERMUDEZ VASQUEZ Fecha de Arresto: 13/08/2025 (10:00 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



ZURISADAY ISABEL VASQUEZ TIRADO Fecha de Arresto: 05/08/2025 (6:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

YASMIN DEL VALLE TIRADO RONDON Fecha de Arresto: 05/08/2025 (3:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



TAMARA EDITH ORTEGA MORENO Fecha de Arresto: 04/08/2025 (10:30 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

JURADO FARFAN JYLMAN FRED Fecha de Arresto: 30/07/2021 (10:30 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



ALIANIS BRIGGETH ARAUJO LOZADA Fecha de Arresto: 12/08/2025 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

MARIANA LUERLIN ANDRADE DUQUE Fecha de Arresto: 05/08/2025 (7:30 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



LORENA GRACIELA GARCIA Fecha de Arresto: 05/08/2025 (8:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

MARIA AUXILIADORA DELGADO TABOSKY Nacionalidad: Español / Venezolano Fecha de Arresto: 02/10/2019 (8:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



AUDELINO ENRIQUE BERMUDEZ ORTIZ Nacionalidad: Colombiano / Venezolano Fecha de Arresto: 09/08/2023 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

PANTALEON DE LA ASUNCION ARAGON Nacionalidad: Colombiano Fecha de Arresto: 07/02/2025 (8:00 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



JOSE LUIS DE LA ASUNCION ARAGON Nacionalidad: Colombiano Fecha de Arresto: 07/02/2025 (8:00 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

JAVIER ENRIQUE MORILLO SUAREZ Fecha de Arresto: 09/08/2025 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

ARTURO SAIRIAS GOMEZ Fecha de Arresto: 04/08/2025 (4:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

GEORGE LEANDRO JIMENEZ LOZADA Fecha de Arresto: 04/09/2025 (12:30 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

DAVID ALEJANDRO CASTILLO COLMENARES Fecha de Arresto: 31/01/2024 (1:30 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

CHRISTIAN JOSE QUINTERO BORDA Fecha de Arresto: 18/09/2025 (6:30 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

LEOMAR ANDREY GUERRA SANCHEZ Fecha de Arresto: 04/08/2025 (5:30 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



ELIAS JOSE NORIEGA MANRIQUE Fecha de Arresto: 27/01/2025 (11:00 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

JESUS ALBERTO GARCIA PAEZ Fecha de Arresto: 14/11/2023 (5:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



NAUDY JOSE LAYA FALCON Fecha de Arresto: 27/01/2024 (5:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

CESAR ARTURO BURGOS GUDIÑO Fecha de Arresto: 23/01/2024 (2:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

JOSE IGNACIO MORENO SUAREZ Fecha de Arresto: 04/06/2023 (5:30 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



JULIO ELIAS JIMENEZ SIMANCA Fecha de Arresto: 29/01/2024 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

FELIX ENRIQUE JIMENEZ LANDAETA Fecha de Arresto: 29/01/2024 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

LEOMARD DANIEL BRAVO SILVA Fecha de Arresto: 27/01/2024 (6:30 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



YANIN FABIANA PERNIA CORONEL Fecha de Arresto: 04/08/2018 (10:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



JOSE GREGORIO TREJO FIGUEREDO Fecha de Arresto: 18/02/2024 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

JOSE FELIX CARRIZALES SAYAGO Fecha de Arresto: 25/01/2025 (7:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

RANDOLPH LESTES RIVAS DEPABLOS Fecha de Arresto: 27/01/2025 (8:26 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



YOHANNY DAVID LOPEZ PERNIA Fecha de Arresto: 27/01/2025 (8:20 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

DAESGER GERMAN HERNANDEZ ALVARENGA Fecha de Arresto: 25/01/2025 (12:35 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

GETZABE DE LA CRUZ COLMENARES DIAZ Fecha de Arresto: 31/01/2024 (1:30 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

JESUS DAVID ROJAS LOPEZ Fecha de Arresto: 27/01/2025 (5:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

JUAN CAMILO VARGAS PICON Nacionalidad: Colombiano Fecha de Arresto: 10/08/2024 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

CESAR DAVID MAYORA GUACARE Fecha de Arresto: 18/12/2019 (2:30 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

JUAN CARLOS MACUALO OROZCO Fecha de Arresto: 16/12/2019 (9:30 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

LUIS EDUARDO LIRA CUPARE Fecha de Arresto: 17/12/2019 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

DEIVIS MIGUEL MALAVE RUIZ Fecha de Arresto: 15/12/2019 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

MARCOS DE JESUS FUENTES GONZALEZ Fecha de Arresto: 15/12/2019 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

JOSE MIGUEL YEGUEZ Fecha de Arresto: 13/12/2019 (10:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

ALEXIS RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ Fecha de Arresto: 15/12/2019 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

SIXTO JOSE SALAMANCA JIMENEZ Fecha de Arresto: 13/12/2019 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

RICARDO JOSE MARCANO Fecha de Arresto: 15/06/2023 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

FREDY ALBERTO MOGOLLON ROJAS Fecha de Arresto: 08/05/2018 (2:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

RAMIR SAIN POCATERRA CRUZ Fecha de Arresto: 19/12/2025 (11:23 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

YOHNSER JESUS NOGUERA LUGO Fecha de Arresto: 03/11/2025 (9:00 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



LEA TAMBIÉN: FORO PENAL CONFIRMÓ LA EXCARCELACIÓN DE 78 PRESOS POLÍTICOS DESDE EL 14AGO

EDGAR ALEXANDER BRACHO RODRIGUEZ Fecha de Arresto: 03/11/2025 (9:00 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

CRUZ JOSE PEREZ LUGO Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



NICOLAS ALEJANDRO RODRIGUEZ RIOS Fecha de Arresto: 03/11/2025 (9:00 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

CARLOS ALFREDO AGUILAR VASQUEZ Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026



ROYER AVELINO ZAMBRANO MONTES Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

WILLIAN RAMON PAREDES PEROZO Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

RONALD EMILIO MARRERO LOZANO Fecha de Arresto: 03/11/2025 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

ROBERT VILLAMARIN PACHECO Fecha de Arresto: 02/08/2023 (2:37 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

JHON JAIRO YUDEX REYES Fecha de Arresto: 17/08/2024 (2:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

SAID AWADA Nacionalidad: Libanés Fecha de Arresto: 14/09/2024 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

DANNER GONZALO BARAJAS LUQUE Nacionalidad: Colombiano Fecha de Arresto: 07/11/2024 (3:18 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

JUAN CARLOS BLANCO BLANCO Fecha de Arresto: 30/04/2025 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

ALVARO DENIS SANTANDER QUINTERO Fecha de Arresto: 16/08/2021 (11:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

RAIMER NOE LOPEZ CHINCHILLA Fecha de Arresto: 15/12/2025 (4:18 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

GABRIELA ALEJANDRA MONTES Fecha de Arresto: 03/11/2021 (8:30 AM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

BRUNO JOSUE JUAREZ FLORES Fecha de Arresto: 03/11/2021 (12:00 PM) Fecha de Excarcelación: 14/8/2026

VICTOR IGNACIO RODRIGUEZ ROMERO Fecha de Arresto: 12/12/2019 (2:00 PM) Fecha de Excarcelación: 15/8/2026

ALFREDO JAVIER DIAZ TALAVERA Fecha de Arresto: 07/06/2025 (7:00 AM) Fecha de Excarcelación: 15/8/2026

JOAN ENRIQUE CRUZ SANCHEZ Fecha de Arresto: 07/06/2025 (7:05 AM) Fecha de Excarcelación: 15/8/2026

LINO JOSE LUGO ACOSTA Fecha de Arresto: 24/09/2025 (5:00 PM) Fecha de Excarcelación: 15/8/2026

CARLOS LUIS ISEA BERTI Fecha de Arresto: 24/11/2025 (11:30 AM) Fecha de Excarcelación: 15/8/2026



FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN

El Gobierno de Venezuela anunció la excarcelación de 131 personas como parte de su programa para revisar los casos de quienes están detenidos por delitos relacionados con hechos políticos.

Las excarcelaciones fueron dadas a conocer por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, una instancia recientemente creada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Esta información fue replicada por los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades no han publicado una lista oficial, por lo que se desconoce el nombre de los otros excarcelados o la veracidad de la cifra divulgada por el gobierno.

Hasta la mañana del viernes, previo al anuncio del Gobierno, Foro Penal tenía registro de 391 presos políticos en el país: 365 hombres y 26 mujeres.