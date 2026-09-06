Video: Familiares intensifican búsqueda de exmiss tras más de un mes desaparecida, era sobrina de Carlos Andrés Pérez

Los familiares de Mariela Theresa Pérez Urbina, de 65 años de edad, quien fue Miss Barinas en 1981 y sobrina del expresidente Carlos Andrés Pérez, advirtieron que siguen su búsqueda tras más de un mes desaparecida.

Andrés Pérez, hijo de Mariela Theresa, informó que la última vez que supieron de ella fue el 30 de julio pasado. Ese día apareció en un video donde se le observa haciendo fila para recibir alimentos proporcionados por la Fundación REMAR en La Pastora.

Desde esa fecha, sus familiares y allegados no han sabido más de ella. Tampoco regresó a su residencia ni retiró sus pertenencias personales.

Se conoció que la rastrean principalmente en las zonas de Santa Rosalía, donde queda su residencia. También la buscan por La Pastora, donde queda la fundación donde la vieron por última vez.

Asimismo, la buscan por San Martín y Bello Monte, que son los sectores que frecuentaba asiduamente. Incluso hay una pista por La Trinidad, debido a la información acerca de una posible mudanza, según reseñaron en la página web de noticias de Televen.

La familia también ha recibido “pistas” acerca de que podría estar en lugares tan distintos como La Guaira, San Bernardino y San Martín. No obstante, las autoridades destacan que ninguna de estas informaciones ha podido ser verificado hasta el momento.

Andrés Pérez, en un video publicado en su cuenta en Instagram, aclaró: «mi mamá nunca ha presentado un cuadro de Alzheimer, demencia ni ningún diagnóstico de deterioro cognitivo que pudiera explicar que se desorientara o no supiera regresar».

Agregó que «ya existe una denuncia ante el CICPC y el Ministerio Público. Hemos buscado en hospitales, en la morgue y en los lugares que frecuentaba, pero seguimos sin encontrarla».