EN VIDEO: Cámara de seguridad registró cómo fue el trágico colapso del edificio Petunia en Los Palos Grandes durante terremotos

En las últimas horas ha salido a la luz un impactante video que muestra el trágico momento en el que colapsó el edificio Petunia, en Los Palos Grandes durante los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

«Acabamos de recibir del arquitecto Edwing Otero impactantes imágenes captadas por la cámara de seguridad de una residencia vecina. El preciso e instantáneo momento en que el edificio Petunia, en Los Palos Grandes, colapsó el 24 de junio del 2026», indicó Norte Obras Civiles en una publicación realizada en sus redes sociales.

«En cuestión de segundos, la estructura colapsa envuelta en una nube de polvo y escombros, registrando en un ángulo inédito la magnitud de esta terrible tragedia», indicó.

Un total de 35 personas murieron y 28 resultaron heridas luego del colapso del edificio Petunia.

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El edificio Petunia era un conjunto residencial de dos torres ubicado en la 1ª Transversal de Los Palos Grandes, en Chacao, Caracas, diseñado por el arquitecto José Miguel Galia y construido entre 1965 y 1966. Estaba compuesto por dos torres: Petunia I (15 pisos) y Petunia II (21 pisos). Durante los terremotos, solamente colapsó Petunia I.

Varios usuarios en redes sociales, lamentaron lo sucedido tras la publicación del video.

«Particularmente me impacta mucho, vivo muy cerca y jamás olvidaré ese día. Cuando paso por esa esquina siempre pido a Dios que mis vecinos del Petunia descansen en paz», dijo una usuaria, mientras que otra añadió: «Ver este video me da mucha nostalgia. Viví por 5 años en ese edificio. Me mudé 2 meses antes de que ocurriera el terremoto. Le agradezco mucho a Dios que mis hijos no estuvieran allí ese día y pido mucho por mis vecinos que perdieron la vida».

«Ese día nos cambió a todos los caraqueños y guaireños para siempre», agregó otro.