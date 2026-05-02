VIDEO: Familiares de presos políticos cumplieron 113 días en vigilia frente a El Rodeo I para exigir su liberación

Familiares de presos políticos cumplieron la noche del 1º de mayo 113 días en vigilia, con el único objetivo de insistir en la liberación de sus seres queridos que se mantienen recluidos en la cárcel de El Rodeo I.

En su cuenta de X (Twitter), el Comité por la Libertad de Presos Políticos destacó que la noche del viernes, los allegados de los presos oraron por la liberación de todos.

«Hoy se cumplen 113 días desde que los familiares comenzaron a pernoctar afuera de El Rodeo I, entregados a la oración y a la esperanza de ver libres a sus seres queridos, presos políticos», resaltó el Comité.

Durante todo este tiempo, dijo la organización, los seres queridos de los presos políticos han enfrentado «innumerables dificultades». Sin embargo, se mantienen «firmes y sostenidos por la fe de reencontrarse con quienes han sido arrancados injustamente de sus hogares».

«Muchos de ellos sufren tratos crueles e inhumanos dentro de las celdas. Están mal alimentados, obligados a beber agua sucia, según han denunciado a sus familias», alertó el Comité.

Ante lo anterior, demandó no cesar en el acompañamiento a las madres que han soportado condiciones inusuales para clamar por la libertad de los presos políticos. «Estas madres, valientes y persistentes, se han convertido en el bastión de la resistencia. No podemos dejarlas solas».

VIGILIA | Hoy se cumplen 113 días desde que los familiares comenzaron a pernoctar afuera de El Rodeo I, entregados a la oración y a la esperanza de ver libres a sus seres queridos, presos políticos. Durante todo este tiempo, han enfrentado innumerables dificultades, pero se… pic.twitter.com/tq23TZfcsI — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) May 2, 2026

¿CUÁNTOS PRESOS POLÍTICOS HAY EN VENEZUELA, SEGÚN FORO PENAL?

El viernes, la organización no gubernamental Foro Penal reveló que el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, concentra la mayor cantidad de presos políticos en Venezuela con 109 de los 454 registrados hasta este 27 de abril.

Según el balance actualizado, el segundo centro con más presos políticos es el Cenapropemil —antiguo Ramo Verde— con 76 detenidos, seguido por Yare II con 50 personas privadas de libertad.

También figuran el Fuerte Guaicaipuro, con 31 detenidos, y Yare III, con 25. El resto se distribuye entre centros como Tocuyito (16), La Crisálida (16), la Cárcel Fénix (15), el INOF (14), la sede de la PNB en La Yaguara (11) y otros recintos menores, que en conjunto suman 91 casos adicionales.

Foro Penal reiteró su exigencia de «liberación inmediata» para todas las personas detenidas por motivos políticos y pidió garantías plenas de derechos humanos.

La ONG advirtió que la persistencia de detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas y falta de información oficial configura un patrón sostenido de violaciones que requiere atención urgente y verificación independiente.