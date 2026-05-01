SNTP denunció que ‘infiltrado’ grabó a trabajadores en Guárico durante concentración por este 1° de mayo: esto confesó ante la presión

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que un presunto ‘infiltrado’ grabó y fotografió a comunicadores y voceros durante la concentración de este viernes, 1 de mayo, en San Juan de los Morros, en el estado Guárico.

El hecho ocurrió durante la movilización convocada por trabajadores y gremios en la capital guariqueña, donde un sujeto no identificado registró en video a periodistas y manifestantes sin autorización.

Según el SNTP, la comunidad sospecha que podría tratarse de un funcionario de inteligencia del chavismo.

De hecho, al ser increpado por los presentes, primero aseguró ser periodista, pero luego negó pertenecer a algún medio de comunicación, lo que aumentó las dudas sobre su verdadera identidad.

La denuncia se produjo en paralelo a la marcha realizada en otros estados del país incluyendo Caracas, donde un grupo de trabajadores llegó hasta la plaza Morelos para exigir salarios dignos y respeto a sus derechos laborales.

Allí fueron recibidos por la defensora del Pueblo, Eglée González, quien afirmó que la institución «mediará» ante la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y otras autoridades del Ejecutivo para atender las demandas salariales.

La funcionaria señaló, que el objetivo, es lograr soluciones «en beneficio de la población venezolana».

«Esta Defensoría se compromete a mediar en esa cercanía entre ustedes y autoridades del Ejecutivo para lograr que sea en beneficio de la población venezolana», afirmó la defensora en una breve declaración citada por varios medios venezolanos.

#AlertaSNTP | Un sujeto no identificado, y que la comunidad presume puede ser un funcionario de inteligencia, fotografió y grabó a los trabajadores de la prensa y a voceros de la concentración de este #1May en la ciudad de San Juan de los Morros, en Guárico. Al ser interpelado,… pic.twitter.com/nC2Q3zrFGo — SNTP (@sntpvenezuela) May 1, 2026

AJUSTE AL INGRESO MÍNIMO SALARIAL

La movilización se produjo un día después del anuncio de la presidenta encargada de Venezuela sobre el incremento del «ingreso mínimo integral» a 240 dólares para la administración pública, cifra que incluye bonos de guerra económica y alimentación.

Para los pensionados, el ajuste equivale a 70 dólares. Sin embargo, el salario mínimo continúa sin cambios desde marzo de 2022, fijado en 130 bolívares, lo que representa apenas 0,26 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), motivo del descontento del sector laboral.

«El ingreso mínimo integral será el equivalente a 240 dólares. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años, no habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel. El día de hoy se suscribió un muy importante acuerdo en la mesa para los consensos laborales y sociales (…) este ingreso mínimo integral está exhortando el sector privado también a aplicarlo en aquellos casos donde sea inferior al equivalente de los 240 dólares», indicó Rodríguez.