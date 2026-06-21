Los dardos de Williams Dávila tras cuestionamientos de Diosdado Cabello sobre el tiempo que estuvo detenido

El dirigente de Acción Democrática (AD) y exdiputado, Williams Dávila, repudió las declaraciones del ministro Diosdado Cabello, luego de que a mediados de semana el líder oficialista cuestionara sus condiciones de reclusión al afirmar que pasó sus días en una clínica privada.

En su cuenta de X (Twitter), Dávila indicó que estuvo en riesgo real de morir mientras estaba tras las rejas. Al mismo tiempo, aseguró que pudo sobrevivir gracias al apoyo de su familia, la presión internacional y su fe.

«Frente a las declaraciones de Diosdado Cabello, que pretenden normalizar la crueldad, lo digo con firmeza: yo me salvé de ser un número más en la lista de muertes bajo custodia en Venezuela. Mi vida corrió un peligro real y no voy a callar ante el cinismo del régimen», expresó el dirigente.

Asimismo, citó el reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, al calificarlo como devastador. «26 muertes en cárceles entre abril y junio de este año. Esa es la realidad que intentan ocultar con ataques y mentiras. Viví en carne propia el abandono y el ensañamiento de un sistema carcelario diseñado para quebrar la salud de los detenidos», apuntó Williams Dávila.

Frente a las declaraciones de Diosdado Cabello, que pretenden normalizar la crueldad, lo digo con firmeza: yo me salvé de ser un número más en la lista de muertes bajo custodia en Venezuela. Mi vida corrió un peligro real y no voy a callar ante el cinismo del régimen. El… pic.twitter.com/ffFAlWNfxw — Williams Dávila (@williamsdavila) June 21, 2026

Su mensaje ocurrió en medio de una nueva denuncia de muerte bajo custodia del Estado. La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este sábado que ha registrado, entre abril y junio de este año, 26 muertes en centros penitenciarios de Venezuela, sin precisar si se trata de presos políticos o comunes.

La ONG informó que la muerte más reciente fue la de Fabiana Desirée Páez Fernández, quien se encontraba recluida en la cárcel conocida como La Crisálida, ubicada en el estado Miranda.

¿QUÉ DIJO DIOSDADO CABELLO?

Durante la emisión de su programa ‘Con el Mazo Dando’ del pasado miércoles, Diosdado Cabello precisó que Williams Dávila le generó al Estado una «alta suma de dinero» en una clínica privada donde, según alegó, se le recluyó desde el primer día de su detención.

«Williams Dávila, voy a sacar la cuenta de lo que pagamos nosotros en tu recuperación física en la clínica donde te teníamos hospitalizados. Una clínica para que sigas hablando paja. Ya estás ‘curaíto’, pero cuando estabas detenido te teníamos hospedado en una clínica. Voy a sacar la cuenta de cuanto pagamos nosotros el Estado venezolano y ahora sales a decir que te teníamos preso, torturado. ¿Torturado porque te daban el desayuno sin sal?, eres un farsante», sentenció.