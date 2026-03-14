VIDEO: Excarcelaron al preso político Omar Escalante tras descompensación, lo habían condenado a 30 años de prisión

El preso político y presidente de Fetracarabobo, Omar Escalante, fue excarcelado este sábado, solo un día después de que lo trasladaran a un centro de salud por sufrir un nuevo episodio de descompensación producto de las enfermedades que lo aquejan.

Escalante, de 74 años, padece hipertensión, diabetes e insuficiencia renal. Asimismo, lo habían condenado a 30 años por el caso Fuerte Paramacay, aunque se desconoce si recibió libertad plena o excarcelación.

#14Mar #Carabobo #Excarcelados

Omar Escalante, presidente de Fetracarabobo, recibió libertad humanitaria tras un nuevo episodio de descompensación de salud. Escalante, de 74 años, padece hipertensión, diabetes e insuficiencia renal; había sido condenado a 30 años por el caso… pic.twitter.com/YUGlmUY1fG — Reporte Ya (@ReporteYa) March 14, 2026

Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, denunció el viernes estado del paciente desde el ambulatorio de Naguanagua. El dirigente gremial alertó que Omar Escalante permaneció durante cinco horas en una situación crítica de salud.

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«Estuvo alrededor de cinco horas acá, en un estado de descompensación que nosotros hemos venido denunciando en reiteradas veces», declaró García. El sindicalista ingresó al centro de salud con un cuadro marcado de deshidratación.

García advirtió que la vida del detenido seguía «en peligro» debido a las condiciones de su encarcelamiento en Mañongo. Por ello, exigió al Tribunal Tercero de Carabobo que otorgue una medida humanitaria inmediata para el septuagenario, la cual se le concedió.

🚨 URGENTE | El preso político Omar Escalante (74 años) fue trasladado nuevamente por su delicado estado de salud. Es hipertenso e insulinodependiente y permanece detenido en condiciones denunciadas como inhumanas. A pesar de todo, salió del ambulatorio con la frente en alto. pic.twitter.com/J0NGViQMfV — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) March 14, 2026

EXIGEN CESE DE DETENCIÓN DE LOS DEMÁS PRESOS POLÍTICOS

Activistas y familiares se concentraron en las inmediaciones del ambulatorio para exigir justicia y el cese de las detenciones. Los manifestantes insistieron en la liberación inmediata de todos los presos políticos en el estado Carabobo.

Albany Colmenares, dirigente de Vente Carabobo, recordó que la libertad de los ciudadanos no constituye una concesión del Estado. «La libertad no es una súplica, es un derecho. Hoy seguimos alzando la voz por nuestro compañero Omar Escalante y por todos los que siguen injustamente presos. No descansaremos hasta que todos estén en sus casas, junto a sus familias y en libertad plena», exclamó.