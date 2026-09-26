VIDEO: Excarcelaron al preso político Frank Cabañas tras nueve años, estaba detenido por el caso Óscar Pérez

El director presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, certificó la noche del viernes 25 de septiembre la excarcelación del preso político Frank Cabañas, quien estuvo privado de libertad durante nueve años por su presunta vinculación con el caso del exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez.

Mediante un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X, Romero detalló que Cabañas permanecía encerrado en el Internado Judicial Yare II, situado en el estado Miranda, luego de su aprehensión efectuada el 13 de septiembre de 2017.

«Ahora. Preso político Frank Cabañas en proceso de excarcelación», publicó el directivo de la ONG en las plataformas digitales para dar a conocer la noticia.

De forma simultánea, el periodista Víctor Ugas ratificó el egreso de Cabañas del recinto penitenciario. «En estos momentos confirmo la excarcelación del preso político Frank Cabaña, tenía nueve años detenido injustamente por el caso de Óscar Pérez», manifestó el comunicador en la red social X.

#26S 12:10 am Desde el @ForoPenal confirmamos la excarcelación de FRANKS CABAÑAS. Permanecía arbitrariamente detenido por motivos políticos desde el 13/09/2017.#liberenatodoslospresospolíticos pic.twitter.com/s7QUR0F7jl — Foro Penal (@ForoPenal) September 26, 2026

La captura de Cabañas ocurrió pocos meses después de que Pérez, en su condición de oficial del Cicpc, encabezara una acción armada contra dependencias estatales y se declarara en rebeldía contra Nicolás Maduro.

Óscar Pérez falleció el 15 de enero de 2018 durante un procedimiento de las fuerzas de seguridad llevado a cabo en la parroquia El Junquito, en Caracas, donde también perdieron la vida otros miembros de su agrupación.

FORO PENAL CONFIRMA MÁS EXCARCELACIONES

La salida de Cabañas ocurrió en el contexto de una serie de liberaciones de personas privadas de libertad por motivos políticos, medida ejecutada durante las primeras horas de la madrugada del sábado.

«Durante esta madrugada se produjo un número importante de excarcelaciones de presos políticos desde diferentes centros de reclusión. En el Foro Penal estamos verificando caso por caso y en breve emitiremos un balance completo», declaró Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal.

Una de estas excarcelaciones es la del coronel Miguel Castillo Cedeño, quien se encontraba recluido en Ramo Verde. Este militar retirado estaba privado de libertad desde el 21 de junio de 2019 luego de que lo vincularan al caso conocido como «Operación Vuelvan Caras».

#25S Desde el @ForoPenal confirmamos la excarcelación de MIGUEL CASTILLO CEDEÑO. Permanecía arbitrariamente detenido por motivos políticos desde el 21/06/2019.#liberenatodoslospresospolíticos pic.twitter.com/43QhtKg9Aq — Foro Penal (@ForoPenal) September 26, 2026

Aunque la ONG no ha detallado otros nombres, videos difundidos por Seir Contreras y Vente Venezuela dieron a conocer las excarcelaciones de Justo Daza, Cosme Alcalá, Juan Fredd Acosta, Juan Torres y Leonardo Chirinos. Este último, vinculado al caso Operación Gedeón.

Posteriormente, Daza y Chirinos arribaron a las inmediaciones de la embajada de EEUU en Caracas para apoyar a familiares que solicitan incansablemente la liberación total de presos políticos.