17Ene | Esta es la lista de presos políticos liberados en el país que han sido verificados

En las últimas horas se han confirmado las excarcelaciones de nuevos presos políticos, que se suman a los liberados en días anteriores, tras el anuncio hecho por Jorge Rodríguez.
Cabe recordar que Delcy Rodríguez anunció que desde diciembre han liberado a más de 400 presos políticos. No obstante, de momento solo se han podido confirmar todos estos nombres.
En esta línea, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que se han producido otras pocas excarcelaciones adicionales, pero no de personas calificadas como presos políticos.
LISTA DE PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS
8 y 9 de enero:
1- Enrique Márquez (Confirmó Foro Penal)
2- Biagio Pilieri (Confirmó Foro Penal
3- Andrés Martínez Adasme (español. Confirmó Foro Penal
4- José María Basoa (español. Confirmó Foro Penal
5- Miguel Moreno Dapena (español. Confirmó Foro Penal
6- Ernesto Gorbe Cardona (español. Confirmó Foro Pena
7- Rocío San Miguel (venezolana-española. Confirmó Foro Penal
8- Larry Osorio (Confirmó Foro Penal
9- Arelis Balza (Confirmó Foro Penal
10- Alejandro Rebolledo (Confirmó ONG Justicia, Encuentro y Perdón)
11- Alfredo Alvarado (Confirmó ONG Justicia, Encuentro y Perdón
12- Franklin Alvarado (Confirmó ONG Justicia, Encuentro y Perdón)
10 de enero:
13. Virgilio Laverde (Confirmó Comité de DDHH de Vente Venezuela)
14- Wilfredo Araujo (Confirmó Realidad Helicoide)
15- Luigi Gasperin (Confirmó Realidad Helicoide).
16- Marco Bozo (Confirmó Realidad Helicoide)
17- Luis Rojas (Confirmó Realidad Helicoide)
18- Juan González (Confirmó Realidad Helicoide)
19- Edgard Guzmán (Confirmó Realidad Helicoide)
20- Didelis Raquel Corredor (Confirmó Foro Penal)
21- Diógenes Omar Angulo Molina (Confirmó Foro Penal)
22- Luis Fernando Sánchez Flores (Confirmó Foro Penal)
23- Federico Ayala (Confirmó Foro Penal)
24- Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco (ítalo-venezolano. Confirmó Foro Penal)
25- Yanny González (Confirmó Foro Penal)
12 de enero:
26- Yuli Marcano Rojas (Confirmó Foro Penal)
27- Beverly Polo (Confirmó Foro Penal)
28- Deisy Hugles González (Confirmó Foro Penal)
29- Raymar Nohely Pérez Alvarado (Confirmó Foro Penal)
30- Rosa Carolina Chirinos Zambrano(Confirmó Foro Penal)
31- Sonia Josefina González Jiménez (Confirmó Foro Penal)
32- Yerussa Cardoso Vega (Confirmó Foro Penal)
33- Jhexica Isabel Aponte Figueroa (Confirmó Foro Penal)
34- Yoli Becerra (Confirmó Foro Penal)
35- Gilberto Rafael Polo (Confirmó Foro Penal)
36- Amilkar Manolo Herrera (Confirmó Foro Penal)
37- Alan Nilson Correia Solorzano (Confirmó Foro Penal)
38- Andrés Eloy Hugles (Confirmó Foro Penal)
39- Helio Alexis Sánchez (Confirmó Foro Penal)
40- Rafael Alberto Sánchez López (Confirmó Foro Penal)
41- William Rafael Brito Brito (Confirmó Foro Penal)
42- Renzo Alexander Lara Reyes (Confirmó Foro Penal)
43- Yosbel José Espinoza Salazar (Confirmó Foro Penal)
44- Humberto José Prieto (Confirmó Foro Penal)
45- Alexis Antonio Rivero Mendoza (Confirmó Foro Penal)
46- José Luis Agrimon Alejandrina (Confirmó Foro Penal)
47- Alberto Trentini (italiano. Confirmó Foro Penal)
48- Mario Burló (italiano. Confirmó Foro Penal)
49- Alejandro González de Canales Plaza (Confirmó Foro Penal)
50- Yerwin Torrealba (Confirmó Comité de DDHH de Vente Venezuela)
51- Endrick Medina (Confirmó Realidad Helicoide)
Cada liberación es motivo de alegría, pues nos acerca, aunque sea un poquito, a la libertad de todos y del país. Hoy, en la madrugada, fue liberado nuestro compañero Endrick Medina. Pensar diferente no debe ser un delito. #LibertadParaTodosLosPresosPoliticos pic.twitter.com/awDbcEZeWo
— Ariel José Perez (@arieljp_lopez) January 12, 2026
PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS
52- Jorge Sambrano (Confirmó Realidad Helicoide)
53- Edgar Sarabia (Confirmó Realidad Helicoide)
54- Álvaro Mora (Confirmó Realidad Helicoide)
55- Alejandro Betancourt (Confirmó Realidad Helicoide)
56- Liliana Coromoto Guerrero (Confirmó Realidad Helicoide)
57- Franyer Hernández (Confirmó Realidad Helicoide)
58- Lurba Rojas (Confirmó Realidad Helicoide)
59- Yacoov Harari (Confirmó Realidad Helicoide)
60- Oliver Arrieche (Confirmó Realidad Helicoide)
61- Héctor Mujica (Confirmó Realidad Helicoide)
62- Giovanni DAmbrossio (Confirmó Realidad Helicoide)
63- Aida Brady (Confirmó Realidad Helicoide)
64- Greymar Hurtado Maracara (Confirmó Realidad Helicoide)
65- Carlos Guillén (Confirmó Realidad Helicoide)
66- Dorensky Rojas (Confirmó Realidad Helicoide)
67- Víctor José Pereda Ulloa (Confirmó Foro Penal)
68- María Mujica (Confirmó Plataforma Unitaria)
69- Samira Kaspar (Confirmó Plataforma Unitaria)
70- Maryurit Maracara (Confirmó Plataforma Unitaria)
71- Yerlimar Rodríguez (Confirmó Plataforma Unitaria)
72- Solimariley Guerrero (Confirmó Plataforma Unitaria)
73- Rosa Valle (Confirmó Plataforma Unitaria)
74- Liliana Orozco (Confirmó Plataforma Unitaria)
13 de enero
75- Oscar Castañeda (Confirmó Plataforma Unitaria)
76- Sofía Sahagún (Española-venezolana. Confirmó Foro Penal)
77- Leticia García (Confirmó Plataforma Unitaria)
78- Daniel Varnagy (húngaro. Confirmó Foro Penal)
14 de enero
79- Ramón Centeno (Confirmó SNTP)
80- Carlos Marcano (Confirmó SNTP)
81- Víctor Ugas (Confirmó SNTP)
82- Leandro Palmar (Confirmó SNTP)
83- Belises Cubillán (Confirmó SNTP)
84- Rafael García Márvez (Confirmó SNTP)
85- Julio Balza (Confirmó SNTP)
86- Roland Carreño (Confirmó SNTP)
87- Luis López (Confirmó SNTP)
88- Gianni González (Confirmó SNTP)
89- Nakary Mena Ramos (Confirmó SNTP)
90- Carlos Julio Rojas (Confirmó SNTP)
91- Gabriel González (Confirmó SNTP)
92- Nicmer Evans (Confirmó SNTP)
93- Mario Chávez Cohen (Confirmó SNTP)
94- Carlos Lesma (Confirmó SNTP)
95- Ángel Godoy (Confirmó SNTP)
96- Omario Castellanos (Confirmó SNTP)
97- Daniel Morales (Confirmó Plataforma Unitaria)
98- José Milla (Confirmó Plataforma Unitaria)
99- Marco Antonio Madrid Martínez (peruano. Confirmó Foro Penal)
100- Néstor Torres (Confirmó Plataforma Unitaria)
101- Magdiel Espinoza (Confirmó Plataforma Unitaria)
102- Luis Balo Farías (Confirmó Plataforma Unitaria)
103- Dennis Lepaje Camacho (Confirmó Plataforma Unitaria)
104- Yorbin García (Confirmó SNTP)
105- Aidel Suárez Medina (Cubano. Confirmó Foro Penal)
106- Jasson Jesús Tiapa Méndez (Confirmó Foro Penal)
107- Arnaldo García (Confirmó Foro Penal)
108- Jesús Castillo (Confirmó Foro Penal)
16 de enero
109- Jan Darmovzal (Checo. Confirmó el gobierno de República Checa)
110- Rocío Rodríguez (Confirmó Realidad Helicoide)
111- Génesis Pabón (Confirmó Realidad Helicoide)
112- Willem Frederik de Roodes (holandés. Confirmó Foro Penal)
113- Angelique Brigitte Corneille (holandés. Confirmó Foro Penal)
114- Justin Van der Randen (holandés. Confirmó Foro Penal)
115- Olmedo Núñez (Confirmó Cancillería de Panamá)
116- Pascal Dominik Burton (alemán. Confirmó Foro Penal)
117- Oleg Ziesmann (alemán. Confirmó Foro Penal)
118- Gunter Sandau (alemán. Confirmó Foro Penal)
119- Lisandro Henriquez (Confirmó Realidad Helicoide)
120- Thaner González (Confirmó Plataforma Unitaria)
121- Gerardo Camacho (Confirmó Plataforma Unitaria)
122- Miguel Rojas (Confirmó Plataforma Unitaria)
123- Nereida Briceño (Confirmó Plataforma Unitaria)
124- Juan Valor (Confirmó Plataforma Unitaria)
125- Abraham Rivero (Confirmó Plataforma Unitaria)
126- Isaac Uzcátegui (Confirmó Plataforma Unitaria)
127- Brayan Ángel (Confirmó Plataforma Unitaria)
128- Rosa María Mota (Confirmó Plataforma Unitaria)
129- José Daniel Bohorquez (Confirmó Plataforma Unitaria)
130- Rosa Urbina (Confirmó Plataforma Unitaria)
131- Tomás Gómez (Confirmó Plataforma Unitaria)
132- Ederson Rivas (Confirmó Realidad Helicoide)
17 de enero
133- Carlos Azuaje (Confirmó Realidad Helicoide)
134- Jesús Ramírez (Confirmó Realidad Helicoide)
135- Cipriano Díaz (Confirmó Realidad Helicoide)
136- Romel Zabala (Confirmó Realidad Helicoide)
137- Carlos Martínez (Confirmó Realidad Helicoide)
138- Jesús Pierela (Confirmó Realidad Helicoide)
139- Jonas Villasmil Atencio (Confirmó Realidad Helicoide)
140- Deyker López Pérez (Confirmó Realidad Helicoide)
141- Carlos Aponte (Confirmó Realidad Helicoide)