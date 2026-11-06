VIDEO: Estas fueron las decisiones que tomó Delcy Rodríguez para el sector motorizado tras reunión en Miraflores

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la creación de una ‘escuela de motorizados’, a la vez que exhortó a respetar las normas de tránsito y unificar los registros de estos vehículos.

Rodríguez sostuvo una reunión con el «sector motorizado» en el Palacio de Miraflores. Durante una breve alocución, la mandataria escuchó peticiones de voceros y anunció una serie de medidas.

«En la Universidad del Transporte se crea la Escuela de Formación Integral para el Motorizado, con base en los estándares internacionales», dijo Rodríguez, sin brindar mayores detalles sobre este centro educativo.

Rodríguez sostuvo que se trata de un sector que «está muy informalizado». En tal sentido, insistió en que se deben tomar medidas para preparar a los conductores y ofrecer mejores condiciones en los refugios de motorizados.

«Tenemos que tener formación integral sobre las normas, cómo resguardar la vida, cómo transitar sin ningún tipo de riesgo y que exista (…) otro tipo de facilidades en servicios, alimentación o baños en los puestos habilitados», dijo.

REGISTRO Y POLÍTICAS

Una vez indicó la necesidad de formalizar al sector, insistió en crear un registro único de los motorizados en el país. «Nos permiten diseñar políticas que estén direccionadas», expuso Rodríguez.

«Cuando vemos la causa del accidente es incumplimiento de las normas de tránsito, ingesta de bebidas alcohólicas. Hay que tener responsabilidad cuando uno agarra una moto», agregó la mandataria.

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De igual forma, pidió incorporar «kits de talleres mecánicos» para los motorizados, aunque no aclaró cómo se darán dichas entregas. «Repartes kits y que eso se convierta en un emprendimiento», apuntó.

Rodríguez sostuvo que el sector y las autoridades deben tomar medidas para disminuir la cantidad de accidentes y fallecidos. «Eso supone que entre todos aportemos y respetemos las normas», añadió.