EN VIDEO: Lo que dijo María Corina a los presos políticos en el Rodeo I

María Corina Machado, líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, visitó este viernes la cárcel del Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, y envió un emotivo mensaje para los presos políticos.

Machado se apersonó esta tarde en las inmediaciones de la cárcel, en donde está el campamento instalado por familiares de presos políticos. La opositora subió a una zona donde podía escuchar los detenidos, tomó un megáfono y dijo unas palabras.

«Estoy aquí con ustedes. No están solos. ¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Justicia para las víctimas! ¡Reparación para los familiares! ¡Memoria para que nunca vuelva a ocurrir!», dijo Machado desde una zona donde podían escuchar los detenidos.

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La opositora, al igual que en otras ocasiones, exigió «garantías para la justicia y la libertad» de los presos políticos. «Dios de la mano, con Dios de la mano. ¡Hasta el final! ¡Venezuela será libre para siempre!», dijo Machado, notablemente conmovida.

MACHADO LEYÓ LISTA DE PRESOS

Durante el encuentro con familiares, Machado leyó una lista con los nombres de 406 presos políticos quedan en el país. «No descansaremos hasta que el último preso político civil y militar obtenga libertad plena. Son todos. Por eso estoy aquí», dijo.

«Hay muchos que están desaparecidos. Son miles perseguidos. Miles torturados. 23 presos políticos han fallecido en cautiverio del régimen desde el año 2015. Solo estos nombres son 1.756 años de prisión», dijo Machado.

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Decenas de familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de la cárcel del Rodeo I desde hace más de 300 días. La protesta permanecerá hasta que todos los detenidos sean excarcelados, según los manifestantes.

Luego de los hechos del 3 de enero, cientos de presos políticos fueron excarcelados o recibieron libertad plena. Sin embargo, todavía habría más de 400 personas tras las rejas por motivos políticos, de acuerdo a fuentes independientes.