VIDEO: Enrique Márquez exigió respuestas al gobierno sobre el plan para recuperar el sistema eléctrico

El dirigente opositor Enrique Márquez exigió este viernes, 25 de septiembre, respuestas claras sobre un plan para recuperar el sistema eléctrico al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Márquez, ingeniero eléctrico, señaló que mientras Caracas cuenta con el servicio, millones de venezolanos en el resto del país pasan horas —y en algunos lugares días— en penumbra.

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«Cuando se va la electricidad, no solo se apaga un bombillo, se paraliza el comercio, se detiene la industria, se puede interrumpir una operación médica, un niño deja de estudiar, una familia pierde el agua, la comunicación y hasta la tranquilidad. La luz se va, la vida de la gente queda como en pausa», expresó en un video difundido en sus redes sociales.

«La situación es desesperante. Cuando la excepción es tener luz todo el tiempo, el país está frente a una emergencia», recalcó el dirigente.

Además, citó estudios según los cuales solo uno de cada 10 hogares reportó suministro eléctrico sin interrupciones, mientras que seis de cada 10 sufren apagones todos los días.

Márquez reprochó que el gobierno no esté tratando la emergencia con la seriedad que merece y recordó que Venezuela construyó uno de los sistemas eléctricos más sólidos de América Latina.

«Tuvimos empresas como la Electricidad de Caracas, Enelven y Edelca. Formamos técnicos, ingenieros y trabajadores de primer nivel. Llegamos incluso a vender electricidad a Colombia y a Brasil. ¿Qué pasó? Se centralizó el servicio en una Corpoelec incapaz de responder», señaló.

POLITIZACIÓN DEL SECTOR

Añadió que otros errores fueron premiar la lealtad política antes que la preparación, abandonar la planificación y «comprometer miles de millones de dólares» en hechos de corrupción.

«Además, se persiguió y encarceló a trabajadores bajo acusaciones de sabotaje que no explican para nada el deterioro estructural del sistema. A un trabajador se le puede callar, a una subestación eléctrica dañada no», dijo

¿CUÁL ES EL PLAN?

El promotor del Pacto por Venezuela enfatizó que el gobierno de Rodríguez tiene y debe responder cuál es el plan para los próximos meses —»no para dentro de cinco años, no después de otro contrato millonario, no después de otra promesa»— y planteó seis propuestas concretas.

«Primero, decir la verdad sobre el estado del sistema y presentar un plan de emergencia con metas y fechas verificables. Segundo, descentralizar el servicio y recuperar empresas regionales capaces de responder ante sus comunidades. Tercero, devolver la conducción a profesionales y trabajadores capacitados. En el sector eléctrico deben mandar el conocimiento y la experiencia, no el carné político. Cuarto, permitir inversión privada, internacional, con reglas claras, supervisión pública y absoluta transparencia. Cada contrato debe poder examinarse y cada resultado debe poder medirse», enumeró.

A ello sumó diversificar la generación eléctrica aprovechando el potencial hidroeléctrico, termoeléctrico, solar, eólico y de gas, y aprobar una reforma legal que sustituya el modelo actual, establezca una regulación técnica independiente y permita planificar el sistema para las próximas décadas.

Márquez se mostró confiado en que el sistema eléctrico puede recuperarse, ya que el país cuenta con recursos naturales, profesionales preparados y trabajadores que conocen el sistema.

«Lo que falta no es talento venezolano, falta decir la verdad, tomar decisiones y rendir cuentas. La electricidad no es un privilegio, es indispensable para estudiar, trabajar, producir, recibir atención médica y vivir con dignidad», sentenció.