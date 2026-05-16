VIDEO: El mensaje viral a lo maracucho que Juan Pablo Guanipa envió a Trump sobre las elecciones en el país

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, durante un acto multitudinario en Barinas el viernes, envió un mensaje a lo maracucho al presidente de EEUU, Donald Trump, en el que lo retó a celebrar elecciones para que haya una economía en la que puedan beneficiarse tanto Estados Unidos como Venezuela.

«Y yo le digo a Donald, mirá pelucón, vení acá, vamos a conversar. Y le voy a hablar así en maracucho y si quiere le traduzco para que entienda: Si vos queréis la recuperación económica, mijo, tenemos que hacer elecciones y poner a María Corina en la presidencia. Entendelo», exclamó Guanipa.

El dirigente opositor vinculó la estabilidad institucional de la república con el regreso de los capitales internacionales indispensables para superar la crisis. Según su planteamiento, el cambio de gobierno generará el escenario de confianza y el respeto a las leyes que los mercados globales exigen para reabrir los flujos de financiamiento hacia la nación.

«Cuando hagamos elecciones y María Corina sea presidenta, entonces vamos a tener separación de poderes, vamos a tener Estado de Derecho, vamos a tener seguridad jurídica y vamos a tener confianza. Y con confianza van a venir todos los capitales de afuera para invertir en Venezuela», sostuvo Guanipa.

Dicho mensaje a lo «maracucho» rápidamente se hizo viral en internet. Y es que Guanipa además ha sido el primer líder opositor en dirigirse de una forma tan directa a Trump, bajo el actual contexto.

ATENTOS | Juan Pablo Guanipa desde Barinas le envía un mensaje a Donald Trump: “Mirá pelucón, si vos queréis la recuperación económica, mijo, tenemos que hacer elecciones y poner a María Corina en la presidencia. Entendelo. Porque cuando hagamos elecciones, vamos a tener… pic.twitter.com/7EawxLz7ZD — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) May 16, 2026

LA MÁS RECIENTE DECLARACIÓN DE TRUMP SOBRE VENEZUELA

Trump, por su parte, en su más reciente declaración vinculada a Venezuela, afirmó que su país «ha hecho una fortuna» con el petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense detalló, en su más reciente entrevista con Fox News, que Washington y Caracas han obtenido «ganancias significativas» desde los cambios políticos ocurridos tras la salida de Maduro del poder.

Según Trump, el nuevo modelo petrolero ha permitido que Venezuela «gane más dinero en ocho meses que en los últimos 10 años», mientras Estados Unidos participa directamente en los beneficios derivados de la producción y comercialización del crudo venezolano.

«Lo bueno es que hemos hecho una fortuna con su petróleo y ellos también; han ganado más dinero en los últimos ocho meses de lo que ganaron en los últimos diez años», sostuvo Trump.