EN VIDEO: Delcy Rodríguez se reunió con delegación de alto nivel del Banco Mundial, estos serían los objetivos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este viernes una reunión con una delegación de alto nivel del Banco Mundial, buscando acercamientos para impulsar el renacimiento económico del país.

Rodríguez estaba acompañada por Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía y representante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por su parte, la otra delegación fue encabezada por la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.

De acuerdo a Venezolana de Televisión (VTV), la reunión se llevó a cabo en una nueva etapa de diálogo con organismos financieros. Así pues, el gobierno de Rodríguez busca «generar empleo, atraer inversión y respaldar el crecimiento económico».

#15May | La presidenta (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, en el marco de una nueva etapa de ‘diálogo y acercamiento’. Video: VTV pic.twitter.com/cc9vWXA6YI — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 15, 2026



Fuentes oficiales afirmaron que el gobierno de Rodríguez busca «avanzar en una agenda de cooperación que impulse el desarrollo nacional». La reunión con el Banco Mundial fue un pasó para fortalecer las «oportunidades».

RODRÍGUEZ Y EL BANCO MUNDIAL

Este mismo viernes, fuentes dijeron a la agencia Bloomberg que una delegación de alto nivel del Banco Mundial iba a visitar Venezuela. Poco después, un portavoz del organismo confirmó el viaje.

La visita se llevó a cabo apenas un mes después de que el Banco Mundial restableció sus relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019. El propio organismo confirmó que el acercamiento se produjo tras la consulta realizada por el FMI.

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Los acercamientos comenzaron hace varias semanas, cuando el representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, se reunió con representantes del Banco Mundial el pasado 20 de abril.

Venezuela forma parte del Banco Mundial desde 1946, aunque durante las últimas dos décadas hubo un distanciamiento que Rodríguez busca revertir. El último préstamo otorgado al país se remonta hasta 2005, hace 21 años.