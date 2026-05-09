VIDEO: El mensaje del encargado de negocios de EEUU en el país sobre la contratación de personal para su embajada en Caracas

El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, informó que la legación diplomática está contratando personal venezolano para trabajar en esa sede.

A través de un video difundido por la cuenta en Instagram de la embajada, Barrett destacó que están contratando personal.

“Estamos avanzando para seguir en el plan de tres fases del presidente Donald Trump y del secretario (Marco) Rubio. Estamos creciendo y contratando a venezolanos para trabajar con nosotros en la embajada. Más personas, más capacidad, más resultados”, dijo el funcionario.

El encargado de negocios enfatizó que para el gobierno de EEUU es importante trabajar con personal venezolano.

“La meta es clara, trabajar con los venezolanos y la recuperación económica en el plan de tres fases. Seguimos con Venezuela”, finalizó.

Para los interesados en trabajar en la embajada estadounidense, solo tiene que ingresar a la página web y buscar “oportunidades de empleo”.

¿QUÉ BUSCAN?

– Líder de turno de guardaespaldas. La misión de Estados Unidos en Venezuela está buscando candidatos elegibles y calificados para el puesto de Líder de Turno de Guardaespaldas en la Oficina de Seguridad Regional.

– Supervisor de detección de vigilancia. La misión de Estados Unidos en Venezuela está buscando solicitantes elegibles y calificados para el puesto de Supervisor de Detección de Vigilancia en la Oficina de Seguridad Regional.

– Monitor de Detección de Vigilancia: La embajada de Estados Unidos en Caracas busca una persona para el puesto de Monitor de Detección de Vigilancia en la Oficina de Seguridad Regional.

– Trabajador de almacén (conductor de camión). La misión de Estados Unidos en Venezuela está buscando solicitantes elegibles y calificados para el puesto de Trabajador de Almacén.