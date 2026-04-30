Venezuela

John Barrett tras restablecimiento de vuelos con EEUU: «Enviamos otra señal clara de que Venezuela está abierta a los negocios»

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, aseguró  que el restablecimiento de vuelos entre ambos países es otro hito histórico en las relaciones.

«Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestra gente en los dos países», dijo.

Asimismo, acotó que la relación de los vuelos comerciales forman parte del plan de tres fases del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Bajo su liderazgo hoy enviamos otra señal clara al mercado mundial de que Venezuela puede estar abierta a los negocios», expresó desde el aeropuerto de Maiquetía.

De igual forma, agradeció al gobierno de Venezuela «por sus esfuerzos para hacer posible el vuelo inaugural de hoy, que se logró en poco tiempo».

También felicitó a American Airlines por su enorme labor en convertirse en la primera aerolínea estadounidense en establecer estos vuelos.

«Con el restablecimiento de vuelos entre Miami y Caracas, EEUU y Venezuela están recuperando una arteria comercial fundamental que va a acelerar la inversión, reconstruir las cadenas de suministros y reforzar los lazos entre nuestra gente y países. Este es el primero de muchos vínculos que se ampliarán entre nuestros países, a medida que Venezuela retoma el camino para recuperar su posición como potencia económica y energética regional, bajo el liderazgo de Trump, EEUU mantiene su firme compromiso con la recuperación económica de Venezuela y hoy los resultados hablan por sí solo», manifestó.

Por último indicó que los vuelos directos se han restablecido, el comercio fluye y «el motor económico de Venezuela se está reactivando y apenas estamos comenzando».

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