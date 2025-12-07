VIDEO: El doloroso último adiós de familiares al exgobernador Alfredo Díaz tras su fallecimiento en El Helicoide

Familiares del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, le dieron el último adiós este domingo durante los actos velatorios, luego de que falleciera en El Helicoide, donde estuvo detenido por más de un año.

En la cuenta de Instagram del exdirigente de Acción Democrática (AD), sus hijos compartieron un doloroso video. En el metraje, se le ve a su familia llorando en el féretro, cubierto con la bandera de Nueva Esparta.

Asimismo, los presentes comenzaron a entonar el Himno Nacional para honrar a quien en vida fue un líder de la política en la entidad insular.

«Y la lucha es hasta el final, mi querido padre. Aquí seguiremos contigo los que verdaderamente te vamos amar hasta la eternidad. Hasta siempre mi valiente hombre», acompañaron en la descripción.

LA CAUSA DE MUERTE DE ALFREDO DÍAZ, SEGÚN EL MINISTERIO PENITENCIARIO

Por su parte, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que Alfredo Díaz murió a causa «de un infarto» la mañana del sábado 6 de diciembre, a eso de las 6:33 a. m.

En un comunicado, la cartera del Estado detalló que cerca de las 6:30 de la mañana, Díaz «manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio». Presuntamente, en primera instancia, sus compañeros de celda lo auxiliaron «e inmediatamente fue atendido por el emergenciólogo y paramédico de guardia en virtud de su condición de salud».

De acuerdo con la versión de las autoridades, a Alfredo Díaz lo trasladaron al Hospital Clínico Universitario. Allí ingresó «y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después».

El Ministerio para el Servicio Penitenciario envió condolencias a la familia, allegados y amigos. «Paz a su alma», escribieron en la misiva.

A Alfredo Díaz lo detuvieron el domingo 24 de noviembre de 2024, en la población de Ospino, estado Portuguesa, cuando realizaba un viaje por carretera. Posteriormente, lo trasladaron a El Helicoide, donde permaneció hasta el día de su muerte.