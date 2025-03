VIDEO: Eduardo Fernández «desaconseja» el uso de la fuerza para dirimir disputa del Esequibo

El excandidato presidencial, Eduardo Fernández, advirtió este domingo que no sería una buena opción que el Gobierno de Nicolás Maduro intente «recuperar» el Esequibo por la vía militar, a pesar de que ese territorio es legítimamente venezolano, por lo que llamó dirimir la disputa con la diplomacia.

En el programa Abriendo Puertas de Venevisión, Fernández «desaconsejó» al Estado ejercer acciones militares, ya que no está de acuerdo con la violencia. Por el contrario, invitó a actuar por la vía diplomática.

«Yo desaconsejaría absolutamente acciones militares para reivindicar o recuperar el territorio que es legítimamente venezolano. Yo aborrezco la violencia, no me gusta la violencia, no me gusta la guerra. El reclamo legítimo de Venezuela debe tramitarse muy diplomáticamente, muy activamente; pero sin violencia», apuntó.

Fernández dijo que no le gustaron las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, sobre una posible acción militar de Venezuela contra Guyana o la ExxonMobil. «No creo que, por disparatado que sea el Gobierno venezolano, esté pensando agredir militarmente a la ExxonMobil», acotó.

#Venezuela | El excandidato presidencial, Eduardo Fernández, advirtió este domingo que no sería una buena opción que el Gobierno de Nicolás Maduro intente «recuperar» el Esequibo por la vía militar, a pesar de que ese territorio es legítimamente venezolano. 📹 Video: Venevisión pic.twitter.com/koYfpo6l8k — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 30, 2025

Por otra parte, añadió que a los venezolanos deportados a El Salvador los mantienen en un campo de concentración. En ese sentido, precisó que no han tenido «ni presunción de inocencia, ni el derecho a la legítima defensa».

«Los están maltratando de la manera más primitiva. Nadie puede ser sometido a penas infamantes que atenten contra la dignidad de la persona humana», sentenció Eduardo Fernández.

¿QUÉ DIJO MARCO RUBIO?

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, advirtió el jueves sobre un posible ataque venezolano a Guayana y aseguró que «no terminaría bien» para el gobierno de Maduro, en medio de la disputa por el Esequibo.

Rubio realizó una visita oficial a Georgetown, capital guyanesa, en donde se reunió con el gobierno de ese país. Aunque no aclaró las medidas que tomaría la Casa Blanca, el diplomático insinuó el uso de la fuerza militar.

«Si atacaran a Guyana o a ExxonMobil (…) sería un día muy malo, una semana muy mala, para ellos. No terminaría bien», añadió Rubio. «Tenemos una gran marina, que puede llegar a cualquier parte del mundo», acotó.

Rubio dejó claro que la Administración de Donald Trump apoya la presencia guyanesa en el territorio Esequibo. En tal sentido, afirmó que un ataque «sería una muy mala medida» y «un gran error» del gobierno de Maduro.