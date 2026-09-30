VIDEO: Diputado Ecarri cuestionó la política del BCV y exigió la «renuncia inmediata» de su presidente

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) Antonio Ecarri pidió este miércoles, 30 de septiembre, la salida del presidente encargado del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez González, a quien responsabilizó de una política monetaria que, a su juicio, frena la economía y espanta las inversiones.

«¡Exigimos la renuncia inmediata del presidente del BCV y la apertura de una investigación formal!», declaró Ecarri ante los medios de comunicación, tras regresar de Estados Unidos, donde, según explicó, sostuvo reuniones para promover inversiones internacionales en el país.

El parlamentario dirigió buena parte de sus críticas al aumento de las tasas de interés y al nivel del encaje legal, que situó en torno a 72 %.

Consideró que esas medidas reducen el margen de acción de empresas y consumidores. «El BCV pretende cuestionar la inflación, achicando la economía», ironizó.

Además, sostuvo: «No podemos continuar bajo una política monetaria que espanta las inversiones y pretende controlar la inflación asfixiando la economía nacional con un encaje legal del 72 %».

Ecarri también puso en duda la autonomía del BCV por la cantidad de responsabilidades que, según denunció, concentra Pérez González en la administración pública.

Lo acusó de «tener más puestos que un autobús» y enumeró los cargos que le atribuye: «Es viceministro del Oro, responsable de la crisis y de las bandas delictivas que operan en Guayana y en el Arco Minero; es presidente del BCV y además es presidente de Carbozulia (…) Que bonita la autonomía del BCV».

Afirmó que «es inconstitucional e ilegal que ejerza cuatro cargos en simultáneo (Presidente del BCV, viceministro del Oro, directivo de Minerven y presidente de CarboZulia), violando la Constitución, la Ley Anticorrupción y la propia Ley del BCV».

Por tanto, el diputado pidió su renuncia y planteó que se abra una investigación para determinar si existe incompatibilidad entre esas funciones.

¡Exigimos la renuncia inmediata del presidente del Banco Central de Venezuela y la apertura de una investigación formal! Es inconstitucional e ilegal que ejerza 4 cargos en simultáneo (Presidente del BCV, Viceministro del Oro, directivo de Minerven y Presidente de CarboZulia),… pic.twitter.com/Vuel4hx19G — Antonio Ecarri A. (@aecarri) September 30, 2026

PROPUESTA DE DOLARIZACIÓN

Como referencia para su propuesta monetaria, mencionó el modelo peruano y destacó que allí existe una autoridad que permite la circulación del dólar junto con el sol.

«El señor no es viceministro de nada, no es presidente de Carbuperú, y no vigila el oro del Perú», dijo. Y agregó: «Por este desastre institucional, el modelo Perú no funcionará en Venezuela. Por eso la dolarización es un hecho patriótico, porque protege el salario del verdadero soberano, el pueblo».

Ecarri defendió la dolarización como una medida que, en su opinión, puede lograr que los ingresos petroleros lleguen a la población y se incorporen de forma más directa a la economía nacional.

También vinculó la recuperación económica con la solución de la crisis eléctrica, dos obstáculos que, sostuvo, Venezuela debe superar para alcanzar la estabilidad.

Al referirse a una conversación que, según relató, tuvo con el expresidente estadounidense Bill Clinton, resumió su diagnóstico: «El problema (del país) es la economía».

Por ello, afirmó: «Sin una verdadera reforma económica, cualquier cambio político será una gran estafa. La estabilidad del país pasa por resolver los problemas reales de la gente, generar crédito e impulsar la producción».

Al cierre de su intervención, hizo un llamado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para que retome el proceso de transición en Venezuela y coloque entre sus prioridades a los sectores más vulnerables.