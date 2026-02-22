VIDEO: Diputada Nora Bracho pidió revisión y legitimación de los poderes públicos tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela

La diputada por Un Nuevo Tiempo (UNT), Nora Bracho, propuso que, tras la aprobación de la Ley de Amnistía, se avance en la revisión, legitimación y reinstitucionalización de los poderes públicos.

Durante una entrevista con Margarita Oropeza para Venevisión, la parlamentaria destacó los pasos que se están dando con la aprobación de la ley.

«Es una puerta que se abre, una puerta que estuvo cerrada durante muchísimos años. No solo es el hecho de que se elabore esta ley, sino también de recibir a las ONG que tenían muchos años que no entraban a la Asamblea Nacional, que no pisaban ese poder, que no habían sido escuchados, atender a las familias de los presos políticos, atender a las víctimas, sentir su dolor», manifestó Bracho.

Asimismo, precisó que la propuesta del bloque opositor, desde un principio, fue derogar la Ley del Odio y la Ley Simón Bolívar.

«No solamente es la Ley Libertador Simón Bolívar. Yo creo firmemente en que tenemos que ir a revisar los poderes, en legitimar y reinstitucionalizar a nuestro país», precisó Nora Bracho.

Desde su análisis, han arrancado con «pie firme». «El hecho de ir lento no quiere decir que estamos retrasados y sí, tenemos un retraso de 27 años y creo que no estamos conscientes que Venezuela el 3 de enero cambió», opinó.

«LEY DE AMNISTÍA ES EXCLUYENTE»

En el mismo encuentro participó el director vicepresidente del Foro Penal, Alfredo Romero, quien reiteró que la Ley de Amnistía es «excluyente».

«La Ley definitivamente es una ley que excluye a muchas personas y la Ley es exclusiva de por sí, limitativa y restrictiva», manifestó el abogado.

A su juicio, no es la aplicación de la garantía o del beneficio. La razón es que se debe acudir al tribunal cuando es el mismo que ha «encarcelado personas». «Es el mismo que ha dictado la medida, es el mismo que de alguna manera es victimario. Debo decirlo: son los que discrecionalmente van a interpretar quiénes están en la Ley de Amnistía y quiénes no», puntualizó.

