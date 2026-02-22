EN VIDEO: Activista de DDHH Sairam Rivas regresó al país y así fue su emotivo reencuentro con Jesús Armas

La activista de derechos humanos, Sairam Rivas, retornó a Venezuela tras casi ocho meses fuera del país, y pudo reencontrarse finalmente con su pareja, el dirigente Jesús Armas, quien hace poco abandonó la prisión en medio del proceso de excarcelaciones.

En videos difundidos en redes sociales, se pudo apreciar a Rivas arribar por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Varios de sus allegados la recibieron con fotos y videos.

Posteriormente, Jesús Armas la acogió con un gran ramo de flores y un emotivo abrazo, mientras los presentes vitoreaban y aplaudían.

Cuando se le preguntó sobre qué sintió al retornar al país, Sairam Rivas no ocultó su emoción. En medio de lágrimas de felicidad, manifestó: «Muchísimos sentimientos encontrados. Han sido meses bastante difíciles en los cuales hemos tenido que enfrentar la persecución y la prisión política».

«También persiguieron a nuestros familiares por decir la verdad. En mi caso yo tenía casi un año y tres meses sin ver a Jesús», agregó.

EXCARCELACIÓN DE JESÚS ARMAS

El pasado 8 de febrero, Sairam Rivas, pareja sentimental de Armas, dio la noticia de su excarcelación a través de sus redes sociales.

«Confirmo que Jesús Armas fue excarcelado hace pocos minutos. Ya por fin Jesús va a poder volver a estar con su familia y gente cercana. Jesús no debió estar ni un solo minuto preso, su cárcel fue injusta y una obvia muestra de la represión del régimen», escribió Rivas en su cuenta de X (Twitter).

Asimismo, exigió la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos.

Es importante recordar que al exconcejal del municipio Libertador de Caracas lo apresaron el 10 de diciembre de 2024, cuando salía de una fuente de soda en la capital. Pasó más de una semana para que sus familiares supieran dónde lo tenían detenido.