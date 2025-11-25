Exigen información de 24 mujeres desaparecidas y libertad para 182 presas políticas, piden a la ONU interceder en cada caso

Familiares de presas políticas protestaron este martes frente a la sede del Programa de Naciones Unidas (PNUD) para exigir la liberación de las detenidas, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Mariam Marrero, madre de la detenida Carla Da Silva Marrero, formó parte de la manifestación realizada en Caracas. La concentración a favor de las detenidas fue convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

«Mi hija es una profesional universitaria. No tiene nada que ver con política. No sé por qué fue involucrada en esta situación», dijo Marrero a Contrapunto, a la vez que denunció la desaparición forzada de algunas presas políticas.

De acuerdo al Clippve, Venezuela cuenta con 24 mujeres desaparecidas y 182 presas políticas, incluyendo a una señora mayor y una menor de edad. En total, Foro Penal estima que hay casi 900 personas detenidas por razones políticas.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, activistas y familiares de mujeres presas políticas alzan la voz, desde la sede de ONU en Caracas, contra la violencia institucional expresada en tratos crueles, desapariciones forzadas y negación de…



«La violación que le hacen a ella es terrible, pero la que le hacen a los familiares es peor. Nos humillan, nos maltratan, nos ofenden, nos someten a situaciones vergonzosas que parecen inventadas por algún misógino enfermo para que alguien sin criterio propio las cumpla», expuso Marrero.

GONZÁLEZ HABLA DE LAS PRESAS

Por otra parte, el líder opositor Edmundo González condenó este martes la situación de las presas políticas. En una publicación en su canal de WhatsApp, citó el informe de Clippve y advirtió de una «forma de violencia que permanece oculta en Venezuela».

«La prisión política de mujeres no solo afecta a quienes están tras las rejas. Desestructura hogares completos, profundiza la pobreza y aumenta la vulnerabilidad de comunidades enteras», agregó González.

Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y para mí es necesario recordar una forma de violencia que permanece oculta en Venezuela es la que viven las mujeres sometidas a prisión por motivos políticos. Hace unos días vimos el informe del…



El opositor recordó que estas detenciones «erosionan las bases mismas de la convivencia democrática y el Estado de derecho». «En este día, recordar a las mujeres presas políticas es un deber para quienes de verdad creemos en la paz», sentenció.