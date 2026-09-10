VIDEO: Diosdado Cabello habló sobre la «Tapa del Frasco», viral en redes sociales

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, negó este miércoles, 9 de septiembre, conocer a la abogada identificada como Elizabeth Ochoa, quien se hizo viral en redes sociales tras asegurar ante una comisión policial que era la «Tapa del Frasco» por su supuesta cercanía con el funcionario.

Durante la emisión de su programa ‘Con el Mazo Dando’, Cabello confirmó que la abogada fue detenida.

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Cabello explicó que se trata de un caso más de abuso para obtener beneficios indebidos a costa de su nombre y relató lo ocurrido con la mujer que se viralizó usando su nombre.

«No sé qué pasó, la detuvieron en algún sitio. La señora comienza a hacer lo que normalmente uno llama ‘chapear’, y chapeó con mi nombre. No es la primera persona que hace esto, ni el primero que tiene que ir a rendirle cuentas a la justicia por usar mi nombre, y tampoco va a ser el último. Porque hay gente viva, mucha gente viva, y hay mucha gente pendeja. Se los he dicho hasta la saciedad, no una vez, mil veces lo he dicho, en todas las instancias, que no se puede utilizar mi nombre, mi nombre de Diosdado. Mire, le voy a decir una cosa: yo tengo pocos amigos, yo soy de pocos amigos», aseguró.

El funcionario insistió en que ni su entorno cercano ni su familia tienen autorización para invocar su nombre, y cuestionó la actitud de la abogada frente a los funcionarios policiales que la retuvieron.

«Los amigos míos saben que no pueden usar mi nombre. Mi familia sabe que no pueden usar mi nombre, para nada. La señora le dice al funcionario que ella no le va a pasar nada; en verdad no le va a pasar nada, porque lo que va a rendir cuentas es ante la justicia», agregó.

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NEGÓ QUE SE TOMARA UNA FOTO

Consultado sobre la fotografía que circuló como supuesta prueba de su vínculo con la mujer, Cabello negó categóricamente su autenticidad y calificó a la abogada como una «abusadora», a la vez que pidió a otras presuntas víctimas denunciarla.

«No soy yo, ese no soy yo. Primero, porque yo le voy a confesar algo: yo, si me tomo una foto así con una mujer, no llego a la casa. Que yo me haya recostado de alguien, no, eso no existe, no, no, no, no existe, no existe, no existe. La foto tiene que ser de esas de inteligencia artificial, porque yo no me acuerdo, y recostado menos», aseveró

«Yo les pido a las tres mujeres, tres señoras, porque ella dice que son tres mujeres, ¿verdad?, tres vecinas, que la denuncien, denúncienla, es una abusadora», enfatizó.

Cabello cerró el tema señalando que a la mujer se le pidió grabar un video para ofrecer disculpas, tanto a los funcionarios como a las ciudadanas a la que dice insultó, aunque hasta el momento ella ha optado por justificar su comportamiento en lugar de reconocer el error.