VIDEO: Diosdado Cabello dice que la oposición está «vendiendo humo» ante despliegue militar de EE.UU.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, calificó de «humo» la alarma en redes sociales ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, con el objetivo de combatir al narcotráfico.

Cabello se pronunció sobre el operativo estadounidense en su programa Con el mazo dando. Aunque consideró «serio» el despliegue de buques norteamericanos, condenó la «vendedera de humo».

«Nosotros no tomamos nada a agua, ninguna amenaza del imperialismo lo tomamos a juego, es muy serio. Lo que sí es una mamadera de gallo es la vendedera de humo. Eso sí porque están engañando a su gente otra vez», dijo Cabello.

🇻🇪🇺🇸 #ÚltimaHora 🇺🇸🇻🇪 🔴 Diosdado Cabello dijo que la invasión militar de EEUU es una mamadera de gallo para que los opositores engañen a sus seguidores con falsas promesas. 🎥 El Mazo #Venezuela #EEUU pic.twitter.com/rNkZtkpG7P — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) August 28, 2025



El ministro también arremetió contra «los palangristas de María Corina Machado». «Le metieron terror a su propia gente. Andan desde el 8 de agosto con eso de “mañana”. Ni uñas tienen, no tienen dedos», acotó.

CABELLO: «ESTAMOS PREPARADOS»

El gobierno de Maduro ha calificado de «amenazas» el despliegue estadounidense y las acusaciones sobre narcotráfico en el país. Ante este escenario, Cabello afirmó que tienen «siempre listo el apresto operacional con todos los detalles cubiertos».

«Lo que si es cierto es que nuestro Pueblo, nuestros compañeros, mujeres y jóvenes han dado un paso al frente para defender la Patria de la agresión que sea», dijo Cabello, quien aseguró que los venezolanos «desbordaron los puntos» de inscripción a la Milicia.

Cabello aseguró que el país «está preparado para el peor escenario». «Nosotros siempre nos hemos preparado, las amenazas no son nuevas, las agresiones y amenazas siempre han estado presentes, siempre», concluyó.

Las declaraciones de Cabello se dieron luego del despliegue de buques y miles de efectivos estadounidenses cerca de las aguas venezolanas. Mientras tanto, el gobierno de Maduro negó las acusaciones de narcotráfico.