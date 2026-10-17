«Para mí es un gran héroe»: El joven escultor Josué Benjamín inmortalizó a Tsunami

Josué Benjamín, el joven escultor de 17 años, rindió un homenaje al perrito rescatista Tsunami, el border collie que se convirtió en un héroe y en símbolo de esperanza, por su trabajo de búsqueda y rescate tras los terremotos del 24 de junio.

«Yo aún no conozco a Tsunami, pero si alguien lo conoce por favor díganle que le hice esta obra con mucho cariño! Porque para mí es un gran héroe», dijo Josué a través de sus redes sociales.

En un video, el escultor compartió las imágenes de cómo realizó una pieza hiperrealista del canino, con la finalidad de enaltecer su valentía. Aunque Josué Benjamín aparece en una especie de plaza con la obra terminada y pintada no se reveló el lugar donde reposa la escultura.

La obra también es un tributo a la historia de superación de Tsunami, quien pasó del abandono a convertirse en un héroe dedicado a salvar vidas.

No es el primer homenaje que se realiza a favor del perrito rescatista, pues desde su actuación tras los sismos, se han inaugurado murales con su imagen y una estatua en bronce del canino se reveló en el Paseo la Vereda del Lago en Maracaibo, estado Zulia.

Además, Tsunami ha sido condecorado en varias oportunidades por distintas instituciones en el país.

Por otra parte, ha participado en exhibiciones donde demuestra sus aptitudes como rescatista, de la mano de su entrenador Jorge Beens.