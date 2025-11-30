VIDEO: Denuncian que funcionarios de la PNB detuvieron a secretario general de la CTV tras allanar su departamento

El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical denunció la noche del sábado la detención de José Elías Torres, secretario general (E) de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), luego de llevar a cabo un allanamiento a su casa.

En un mensaje difundido en X (Twitter), la organización sindical informó sobre el arresto, que engrosaría aún más la lista de detenidos por razones políticas en el país.

«La Policía Nacional Bolivariana se llevó de su casa al compañero José Elías Torres, secretario general (E) de la CTV. Allanaron su apartamento. No hay razón para detener a un dirigente sindical comprometido con la defensa de los derechos de la clase trabajadora», alertó.

Por su parte, Provea indicó que, con la aprehensión del dirigente de la CTV, continúa así «la criminalización de los trabajadores venezolanos». «La detención de José Elías Torres es un nuevo ataque a la libertad sindical en Venezuela», describió la ONG.

El Observatorio recordó que José Elías Torres además es delegado de los trabajadores ante la OIT y forma parte del Foro de Diálogo Social. «Hoy lo detuvieron en su apartamento la PNB y allanaron su apartamento. Defender a la clase trabajadora no es un delito. Ya van 15 dirigentes sindicales presos», lamentaron.

DETENCIÓN DE JOSÉ ELÍAS TORRES QUEDÓ REGISTRADA EN VIDEO

Posteriormente, se difundió un video del momento en el que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana se llevaron detenido al secretario general de la CTV. Una cámara de seguridad captó el momento exacto de la aprehensión.

El metraje expone el instante en el que los agentes policiales lo guían hasta una camioneta y lo obligan a subirse a ella. Desde entonces, poco se ha sabido sobre su estado actual. «José Elías Torres es delegado ante OIT y participa activamente en todas las instancias que promueven el diálogo social», insistió el Observatorio.

Según datos del Foro Penal, actualmente existen al menos 884 personas privadas de libertad por razones políticas. Esa cifra comprende a 85 individuos con doble nacionalidad o extranjeros, 767 hombres, 117 mujeres y cuatro adolescentes.

Otras organizaciones, como Justicia, Encuentro y Perdón, tienen en su data hasta más de mil presos políticos.